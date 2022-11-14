بطل العالم للريشة الطائرة يشارك في تحدي دبي للياقة

المصدر: دبي- البيان

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يزور دبي حالياً، الدانماركي فيكتور أكسيلسن بطل العالم في الريشة الطائرة، لعام 2022، والبطل الأولمبي في أوليمبياد 2020، وسفيـر العلامة التجارية «يونيـكس»، المتخصصة في تجهيزات رياضات الغولف والتنس وكرة الريشة، وقام فيكتور أكسيلسن بلعب الريشة الطائرة، بمركز «سيليكون سنترال»، ضمن أنشطة تحدي دبي للياقة، والتقى عدداً من الجماهير.

وتم تنظيم الفعالية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بحضور نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وجعفر إبراهيم مدير التطوير بالاتحاد الدولي للعبة، وتامبان ﻛﻴﻪ. ﺑﻲ المدير الإقليمي لمتاجر لولو هايبر ماركت، وقام فيكتور أكسيلسن بالترويج لكرة الريشة الطائرة، كرياضة مميزة، تسهم في إتباع أسلوب حياة نشط.

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