«أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد» 24 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الجولة الثانية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، من 24 إلى 27 الجاري، وأعلن النادي فتح باب التسجيل في البطولة، على أن يتم غلقه في 22 الجاري، وكانت الجولة الأولى من البطولة، أقيمت في مارس الماضي، وشهدت مشاركة واسعة بين النواخذة والبحارة.

ووجّه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على رعايته للبطولة، مؤكداً على أهمية دعم الموروث البحري، وكل ما من شأنه زيادة شعبية الرياضات البحرية في الإمارات، وقال: نفخر دوماً بدعم قيادتنا الرشيدة للرياضات البحرية، وتوفير كل المقومات التي تضمن نجاح البطولة، والوصول بها للمستويات الأعلى من النجاح والتفوق الفني.

وأضاف: نتوقع مشاركة كبيرة في ثاني جولات البطولة، تتجاوز 400 قارب، وجاء اختيار توقيت الجولة الثانية، بعد دراسة لموسم تكاثر الكنعد، وتوافره في مياه الخليج العربي، ويتوافق مع ما ورثناه من الأجداد في اختيار التوقيت المثالي للبحث عن الكنعد، وهو أحد الأهداف التي نسعى من خلالها لتعريف البحارة الشباب، باختيار الأوقات الصحيحة للصيد.

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