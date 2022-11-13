هيئة الرياضة وشركائها ومبادرة «مسير في كهف وادي نقب»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت الهيئة العامة للرياضة مبادرة رياضية مجتمعية بعنوان «مسير في كهف وادي نقب» بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع وفريق الصقور التطوعي وفريق هزاع فزاع، بهدف تعزيز الثقافة الرياضية في المجتمع وتشجيع أفراده على ممارسة الرياضة بما يتماشى مع استراتيجية القطاع الرياضي 2032 الرامية إلى تنمية الرياضة المجتمعية. وتضمنت الفعالية استكشاف كهف وادي نقب في إمارة رأس الخيمة للمرة الأولى بعد السير لمسافة تجاوزت 5 كيلومترات.

وقال أحمد العبدولي، مدير إدارة الرياضة المجتمعية في الهيئة العامة للرياضة: «تؤمن الهيئة بأهمية تعزيز حضور الرياضة في المجتمع بما يتماشى مع التوجهات الحكومية ومئوية الإمارات 2071 الرامية إلى تعزيز التماسك المجتمعي وجعل السعادة والإيجابية أسلوب حياة، كما تساهم الرياضة المجتمعية في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وبالتالي توفير المزيد من الفرص لاكتشاف وتنمية المواهب».

وتابع العبدولي: «تساهم مبادرات الرياضة المجتمعية في خلق أجواء من التعاون والألفة بين المشاركين مما يرسخ روح التعاون الرياضي التي نتطلع إلى تحقيقها، ويسعدنا أن تساهم هذه المبادرة في استكشاف أحد المعالم المميزة في إمارة رأس الخيمة، وربط النشاط الرياضي في حب الاستكشاف والالتقاء مع الطبيعة».

وتندرج هذه الفعالية ضمن سلسلة مبادرات «الرياضة للحياة» التي تعمل من خلالها الهيئة على تشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة مختلف الرياضات، إضافة إلى تحويل الرياضة إلى سلوك يومي للمساهمة في تنشئة جيل جديد قادر على رفد القطاع الرياضي بعدد كبير من المواهب الشابة.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد نظمت العديد من المبادرات المجتمعية خلال النصف الثاني من العام الحالي منها «ملتقى الأسرة الرياضي» و«مهرجان الحمرية الرياضي» و«تحدي اللياقة البدنية» و«مارس الرياضة واستمتع بالحياة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز