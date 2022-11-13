تتويج أبطال دولية الفجيرة السابعة للتنس الأرضي

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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ظفر لاعبو ولاعبات الهند ورومانيا واليونان بالمراكز الأولى في ختام بطولة كأس الفجيرة الدولية للتنس بنسختها السابعة لغرب آسيا، والتي نظمها اتحاد الإمارات للتنس في ضيافة نادي الفجيرة الدولي للتنس بمشاركة 92 لاعباً ولاعبة. وقام عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة الدولي للتنس، وعلياء بوجسيم عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، بتتويج الفائزين الأوائل في المراكز الأولى بحضور مدير النادي هانية ريجي ومنسق بطولات التنس طارق عبد الله.

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز اللاعب الهندي كورترات بالمركز الأول لبطولة الفردي لفئة الشباب بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب الروماني غونا روبيرت بمجموعتين نظيفتين، وفازت اللاعبة الرومانية مالايسكو في المركز الأول للشابات بعد فوزها على الدنماركية برونكيل لاورا بمجموعتين نظيفتين (7-6) و(6-2).

وفي الزوجي فاز الثنائي اليوناني بافلوس والروماني غونا بالمركز الأول بعد تغلبهما على الثنائي الهندي ناندا وكورترات بمجموعتين (7-6) و(7-5).

من جهته، عبر عبد الغفور بهروزيان، عن سعادته لنجاح البطولة وظهورها بشكل فني وتنظيمي مميزين، مما يعكس مكانة البطولة على مستوى اللاعبين الشباب وبارك لجميع المشاركين وخص اللاعبين الفائزين، ومقدماً الشكر لاتحاد الإمارات للتنس للجهود التي بذلت وساهمت بنجاح البطولة، منوهاً إلى أن نجاح هذه البطولة سيقود لمزيد من التعاون مع اتحاد التنس مستقبلاً.

بدورها قالت عضو مجلس إدارة اتحاد التنس علياء بوجسيم: البطولة ظهرت بشكل فني مميز بمشاركة عدد من اللاعبين واللاعبات المميزين، وأكدت أن المردود الفني العالي يعكس أهمية تنظيم هذه البطولات، وأكدت أن اتحاد الإمارات للتنس برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم يحرص على تقديم الدعم الفني الممكن لنجاح كافة البطولات التي تنظم تحت إشرافه، وتابعت: بطولة الفجيرة للشباب والشابات تعتبر من البطولات المهمة، والتي يشارك بها نخبة من اللاعبين الطامحين للارتقاء بمستوياتهم وتصنيفهم الدولي وباركت للفائزين.

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