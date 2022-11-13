المهيري يتصدر تقييم رماة «التراب»

المصدر: العين - وام

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انفرد يحيى المهيري بصدارة اليوم الافتتاحي للبطولة السادسة لرماية الأطباق من الحفرة «تراب»، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرماية على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وجمع في الجولات الثلاث 70 طبقاً من أصل 75، واحتل سيف الشامسي المركز الثاني «68 طبقاً»، وتبعه أحمد الحمادي ومشعل البناي برصيد 66 طبقاً لكل منهما، ثم وليد العرياني «65 طبقاً» وظاهر العرياني «63 طبقاً».

وأشاد الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرماية بما شاهده من اهتمام وحماس بالغين من الرماة، وحرصهم على المنافسة بقوة ليتمكنوا من حجز بطاقة التأهل لصفوف المنتخب الوطني.

وشهد اليوم الافتتاحي تنافساً مثيراً بسبب قرب موعد حسم التصنيف المؤهل لتمثيل الدولة في البطولات الرسمية الخارجية.

وفي منافسات أصحاب الهمم، تصدر اليوم الأول الكويتي فلاح الهاجري برصيد 60 طبقاً وتلاه محمد الحبسي «57 طبقاً» ومحمد الهاشمي «55 طبقاً» ثم سيف الحميري «50 طبقاً» وسعيد المزروعي «45 طبقاً»، واحتلت فاطمة مبارك المركز الأول لبطولة السيدات، وتبعتها في المركز الثاني عائشة بنت حاتم.

وتستكمل المنافسات برماية 50 طبقاً على جولتين قبل إسدال الستار على منافسات البطولة التي تعد التقييم الثالث لرماة منتخبنا لتصنيفهم قبل التقييم الرابع المقرر 26 و27 الجاري.

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