طائرة «الفرسان» تودع الكولومبي اغاميز

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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ودع لاعبو الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي شباب الأهلي، زميلهم المحترف الكولومبي اغاميز، بعدما شارك أول من أمس، في آخر مبارياته مع الفريق، وهي المباراة التي خسرها «فرسان دبي» من ضيفه العين 1 - 3، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري الكرة الطائرة، وتلقى اللاعب عرضاً من أحد أندية المقدمة والنخبة في كوريا الجنوبية، ووافق مجلس إدارة قطاع الألعاب على رغبته اللاعب في خوض تحدٍ جديد، ومنحه فرصة أخرى للتألق، وشارك في توديع اللاعب، الفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي.

مواسم رائعة

وقدم اغاميز، مواسم رائعة مع «فرسان دبي»، وكان محط أنظار العديد من الأندية داخل وخارج الدولة، وساهم في تحقيق مع الفريق لعدد من الألقاب خلال فترة وجوده بشعار شباب الأهلي، وتمنى اللاعبون والجهاز الفني للاعب التوفيق في مسيرته القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الرابعة للدوري العام للكرة الطائرة رجال، لم تبتسم لأصحاب الأرض في جميع مبارياتها، فإلى جانب خسارة شباب الأهلي على أرضه، خسر الوصل من ضيفه عجمان 2 - 3، والنصر من ضيفه بني ياس بالنتيجة نفسها، وحتا من ضيفه الجزيرة 0 - 3.

صدارة

ويتصدر العين ترتيب دوري الطائرة للرجال بأربع انتصارات و12 نقطة، وبفارق نقطتين عن بني ياس، بينما يحتل المركز الثالث بانتصارين ونقطتين، ويليه الجزيرة في المركز الرابع، بنفس رصيد الانتصارات والنقاط، ثم شباب الأهلي في المركز الخامس بانتصارين و6 نقاط.

ويحتل حتا المركز السادس بانتصار وحيد و3 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن عجمان في المركز السابع، ويأتي الوصل في المركز الثامن الأخير، دون أي انتصار، وبنقطة واحدة.

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