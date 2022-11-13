سوبر "سعودي إماراتي" في كرة اليد

المصدر: واس

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وقع الاتحادان السعودي والإماراتي لكرة اليد، اليوم اتفاقية إقامة مباراة السوبر بين بطل أو وصيف السوبر السعودي وبطل أو وصيف السوبر الإماراتي.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش إقامة نهائي كأس الإمارات لكرة اليد التي جمعت بين الجزيرة والشارقة بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل بن علي آل نمر ، ورئيس الاتحاد الإماراتي نبيل عاشور.

وتشمل الاتفاقية إقامة المباراة مرة في كل سنة بالتناوب بين الطرفين، فيما ستكون المباراة الأولى في المملكة العربية السعودية, ويحق لأطراف المباراة المشاركة بجميع اللاعبين المحليين والأجانب المسجلين في الاتحادات، فيما سيحق لكل نادي الاستعانة بلاعبين محليين من أندية كل دولة على سبيل الإعارة للمشاركة في المباراة.

يذكر أن الاتفاقية تعد الثانية من نوعها التي يبرمها الاتحاد السعودي لكرة اليد ، إذ سبق أن وقع مع الاتحاد البحريني لإقامة سوبر "سعودي بحريني".



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