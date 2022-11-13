خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل افتتاح "عالمية أبوظبي للجوجيتسو"

المصدر: وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، حفل الافتتاح الرسمي لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تستمر فعالياتها في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية لغاية 19 نوفمبر الجاري.

وقلد سموّه الميداليات للفائزين بالمراكز الأولى في منافسات فئة الناشئين من البطولة ،وأشاد سموّه بالجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو للارتقاء بالرياضة، وتعزيز مكانة أبوظبي موطنًا للعبة ومحطة أساسية لاستضافة آلاف نجوم الرياضة من جميع دول العالم لتطوير مسيرتهم ومعانقة البطولات والألقاب.

وتستقطب النسخة الرابعة عشر من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي يُنظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أكثر من 5000 لاعبٍ ولاعبة من مختلف أنحاء العالم للتنافس ضمن فئات الناشئين والشباب والأساتذة والمحترفين وأصحاب الهمم.

وتأتي هذه البطولة بعد النجاح الذي حققته بطولة العالم للجوجيتسو بنسختها الـ 27 التي استضافتها أبوظبي خلال الفترة من 29 أكتوبر الماضي وحتى 8 نوفمبر الجاري، تعزيزاً لمكانة الإمارة وجهةً عالمية رائدة في تنظيم فعاليات الجوجيتسو.

رافق سموّه كلّ من سعادة عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، والشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، ومعالي عبد الله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس مجلس أبوظبي التنفيذي، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة الدكتور محمد راشد الهاملي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، وسعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عبدالمنعم الهاشمي: رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 'حفظه الله'، لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وسام شرف على صدور كل الرياضيين في الدولة، وكل منتسبي رياضة الجوجيتسو في العالم .. مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققتها رياضة الجوجيتسو في الإمارات هي ثمرة لدعم سموّه وتوجيهاته ورعايته لهذه الرياضة منذ نشأتها في الدولة.

وتابع قائلاً : "حضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومتابعة سموه حافز ودافع لنا جميعا لتقديم الأفضل في تمكين أبناء الإمارات وتوفير أفضل بيئة تنافسية لهم، وتنظيم أقوى البطولات وأهمها، وتنفيذ أفضل البرامج والمبادرات لنشر اللعبة وتطويرها، وصناعة الأبطال، ونؤكد بأننا لن ندخر أي جهد في سبيل الوصول بأبطال الإمارات إلى الرقم واحد عالميا، وترجمة دعم القيادة الرشيدة ومتابعتها إلى إنجازات على أرض الواقع.

وأضاف: نرحب بضيوف الدولة من جميع أنحاء العالم للمشاركة في النسخة الرابعة عشر من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في عاصمة الجوجيتسو العالمية أبوظبي ونتمنى لهم حظاً موفقاً في منافسات هذا الحدث العالمي.

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