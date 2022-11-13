يوشيزومي وسوه بطلا «دبي القابضة سكاي رن»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي القابضة» أسماء الفائزين بالدورة 17 من سباق «دبي القابضة سكاي رن»، والذي شهد تسجيل أرقام قياسية جديدة وفازت اليايانية يوشيزومي بلقب أسرع عداءة وصعدت 52 طابقاً وصولاً لقمة مبنى «جميرا أبراج الإمارات» في 8 دقائق و14 ثانية، فيما أنهى سوه واي تشينغ من ماليزيا السباق في 6 دقائق و52 ثانية محققاً لقب أسرع عداء، وحقق فريق فيرست كوليكشن «B» رقماً قياسياً، وصعد 1334 درجة سلم في 17 دقيقة و14 ثانية، وأكمل الإيطالي جيوفاني بوتينزا «78 عاماً» ،أكبر المشاركين سناً، السباق 4 مرات على التوالي، محققاً رقماً جديداً ومحطماً رقمه السابق في عام 2019 عندما أكمل السباق 3 مرات على التوالي.

أقيم السباق في «جميرا أبراج الإمارات» بالشراكة مع الاتحاد الدولي للجري العمودي، ومجلس دبي الرياضي، ومؤسسة الجليلة، وافتتح سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي الحدث ،والذي يخصص ريعه لـ «مجلس الأمل» التابع لمؤسسة الجليلة.

شهد السباق مشاركة قياسية لمئات العداءين من 40 جنسية وفئات عمرية تراوحت بين 16 و78 عاماً، وشملت 12 فريقاً و19 مشاركاً من عدائي النخبة و81 متسابقة، ومشاركة فرق من العديد من المؤسسات في دبي بما فيها دبي القابضة، ومجموعة جميرا، وغرفة دبي للتجارة، والطاير للسيارات، وأكدت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة في دبي القابضة تسجيل المتسابقين والمتسابقات نتائج رائعة، كما أبدوا حماساً استثنائياً وروحاً رياضية عالية.

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