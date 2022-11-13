3 برونزيات عربية لـ«أبيض الريشة الطائرة»

المصدر: (الكويت – أحمد عبد اللطيف)

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حصد لاعبو منتخب الإمارات للريشة الطائرة 3 ميداليات برونزية بالبطولة العربية التي اختتمت في الكويت ونال عبدالعزيز يحيى ومحمد المزروعي برونزية زوجي تحت 15 سنة، وحامد المزروعي ومحمد سالم برونزية زوجي تحت 17 سنة، وناصر الصايغ ومحمد سيف برونزية زوجي تحت 19 سنة. وأثنى سالم المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الاماراتي رئيس البعثة بالأداء والمستوى الذي قدمه اللاعبون واللاعبات خلال منافسات البطولة.

وحققت بنات الإمارات برونزيتين في الزوجي والفردي، ببطولة غرب آسيا للناشئين مؤخراً.

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