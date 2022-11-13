أكاديمية كازاخستان تتصدر «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تواصلت الأجواء الحماسية في ثاني أيام منافسات مهرجان الجوجيتسو ضمن فعاليات النسخة 14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة 5000 لاعب ولاعبة من 100 دولة. ولليوم الثاني على التوالي كان الحضور الجماهيري الكبير عنواناً للتميز والإبهار، ودافعاً قوياً للاعبين واللاعبات لتقديم مستوى قوي في منافسات البطولة التي تستضيفها صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، وكانت المنافسات لفئة الهواة من حملة الحزامين الأبيض والأزرق رجالاً وسيدات يمثلون أندية وأكاديميات من مختلف أنحاء العالم، وتمكنت أكاديمية كازاخستان الوطنية من اعتلاء الصدارة متفوقة على نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثاني، وفريق جوجيتسو الإمارات في المركز الثالث.

تتويج

حضر المنافسات وقام بتتويج الفائزين كل من الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، وناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وحسن جاسم النويس الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للرعاية الصحية، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو وعدد من ممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة.

مهرجان من جهته، قال فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو: «تخصيص أول يومين لمنافسات المهرجان يعكس حرص الاتحاد على الاحتفاء بالمواهب وتوفير منصة مثالية لهم للتنافس والإبداع وإخراج طاقاتهم، والإقبال الكبير على المشاركة والحماس في المنافسات من قبل البراعم والشباب والهواة، والتفاعل الجماهيري غير المسبوق مع أجواء المنافسات، أكبر دليل على الارتباط المتزايد من قبل مختلف الفئات باللعبة».

وأضاف: ترسخ البطولة مكانتها كأفضل بطولات العالم، وتواصل استقطابها لأبرز النجوم من المحترفين من قارات العالم، وتوفر البطولة للكثير من اللاعبين منصة أساسية نحو الاحتراف، فهي تلقي الضوء على قدراتهم، وتوفر لهم تجربة احتكاك قوية مع المنافسين الأقوياء، ومن يثبت نفسه في فئات الحزامين الأبيض والأزرق، يتحول تدريجياً إلى مرحلة الاحتراف بدخوله للأحزمة البنفسجي ثم البني والأسود.

قيمة

بدوره، أكد محمد الفهيم نائب الأمين العام لقطاع الخدمات المساندة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على القيمة الكبيرة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن البطولات الرياضية التي تستضيفها أبوظبي ودولة الإمارات تسهم بقوة في تنمية قدرات الفرد، بما ينعكس بالتالي على الأسرة والمجتمع. كما أوضح حسن جاسم النويس الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للرعاية الصحية، أن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تمثل مصدر فخر لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، مشيداً بجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تنظيم كبرى البطولات العالمية التي تستقطب اهتمام العالم، متمنياً دوام التوفيق والنجاح للاتحاد في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو. على جانب آخر، يقام اليوم حفل الافتتاح الرسمي للنسخة الـ 14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في الساعة 11:30 ظهراً بحضور عدد من الشيوخ وأصحاب المعالي وكبار الشخصيات وضيوف الدولة، ويتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الشيقة.

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