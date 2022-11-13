مكتبة محمد بن راشد تشارك في «تحدي دبي للياقة»

المصدر: دبي - البيان

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بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تشارك مكتبة محمد بن راشد، في النسخة الخامسة من تحدي دبي للياقة 2022، من خلال سلسلة مميزة وحافلة من الفعاليات الرياضية على مدى شهر كامل، وحتى 26 الجاري، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية لتشجيع كل الأفراد وبينهم الموظفون على اتباع أسلوب حياة صحي دائماً.

وقال الدكتور محمد المزروعي، عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، تحدي اللياقة يمثل حالة فريدة وحدثاً رياضياً مجتمعياً يعكس حيوية ونشاط المجتمع في دبي، وتعكس مشاركتنا في الفعالية المميزة إيماننا الكامل بأن القراءة والرياضة لا ينفصلان، حيث يكمل كل منهما الآخر، فالقراءة غذاء العقل والرياضة غذاء الجسد.

وأضاف: مشاركتنا الأولى في تحدي اللياقة تهدف إلى تشجيع وتحفيز الموظفين والجمهور على ممارسة النشاط البدني لتعزيز الصحة البدنية وتحويلها لأسلوب حياة، ومكتبة محمد بن راشد، تزخر بالعديد من الكتب والمجلات المتخصصة في الرياضات البدنية بكل أنواعها.

وتقدم مكتبة محمد بن راشد، على مدار شهر، مجموعة مميزة من حصص اللياقة المجانية لكل الموظفين والجمهور، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المجتمعية الممتعة بما يعزز أقصى قدر من المشاركة.

وتوفر المكتبة تجربة فريدة لجميع شرائح المجتمع ومكاناً رائعاً للمشاركة في تحدي اللياقة؛ حيث تشكل مركزاً مجتمعياً وثقافياً يوفر الإثراء للعقل والروح، ومكاناً مثالياً لجميع أفراد العائلة؛ في ظل ما تحتضنه من مكتبات فرعية، بالإضافة إلى مركز المعلومات والمقهى، وحديقة اللغات التي تضم 60 عموداً تعرض عشرات الاقتباسات من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمترجمة إلى 170 لغة، إلى جانب توفير مساحات وغرف للدراسة، والمسارح لإقامة المحاضرات والمؤتمرات واستضافة المهرجانات الثقافية والفنية المحلية والعالمية.

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