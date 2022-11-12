4 فئات في «الإمارات للموتوسيرف» غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشهد كاسر الأمواج في أبوظبي، غداً، انطلاق بطولة الإمارات للموتوسيرف، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبمشاركة واسعة ودولية من 35 متسابقاً، يتنافسون عبر 4 فئات، هي الجونيور، والتشالنجر، والماستر والسيدات.

وتم تحديد منافسات المسار الخاصة بالسباق على كاسر الأمواج، حيث تم تعديل بوابات الدخول والخروج بشكل يتلاءم وقدرات لوح الموتوسيرف والمتسابق.

ووجّه سالم الرميثي مدير عام النادي، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وأشاد بالتنوع الكبير للجنسيات المشاركة والإقبال الكبير، وشدد على أن من أهم عوامل انتشار البطولة، هو سهولة نقل الألواح الإلكترونية خلال التنقل والسفر، بدون معاناة كبيرة في الشحن أو أي تعقيدات، وقال: أجواء البطولة مثالية.

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