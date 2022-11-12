الشارقة والجزيرة في نهائي كأس اليد غداً

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تحتضن صالة الشيخ راشد بن حمدان بقلعة العميد النصراوي في الرابعة والنصف مساء الأحد موقعة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الشارقة والجزيرة، وينشد كل منهما الفوز بكأس الإمارات لكرة اليد، البطولة التي تمثل الثانية بعد بطولة السوبر الإماراتي بموسم رجال اليد 2022/2023، وشهدت البطولة مشاركة 8 فرق سعت جميعها للفوز بلقب النسخة الثامنة عشرة للبطولة.

ويطمح الشارقة للعودة من صالة النصر، بلقبه الثاني للموسم الحالي، عقب تتويجه الشهر الماضي بكأس «السوبر الإماراتي»، ما يضمن لـ «الملك» إضافة لقبه الخامس في «كأس الإمارات» بعد تتويجه باللقب أعوام 2009 و2017 و2018 و2019.

ويعول المدير الفني للشارقة، الجزائري سفيان حيواني، على الاستقرار الفني في صفوف «الملك» بما فيهم المحترف التونسي مصباح الصانعي، والدوليون الجزائري والمصري زهير نعيم والمصري محمود فايز من المقيدين في فئتي المقيم والمواليد، ومن خلفهم كوكبة من العناصر الوطنية المميزة.

رد الاعتبار

وبالوقت نفسه ينشد الجزيرة رد الاعتبار بخسارته في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بختام الموسم الماضي بنتيجة 30/23 والفوز بالكأس ليتوج باللقب الأول له بهذا الموسم والرابع بمسيرته بالبطولة، مع العلم أن فريق الجزيرة كان أول الأندية المتوجة بلقب مسابقة «كأس الإمارات» بحصده لقبي النسختين الأولى والثانية عامي 2004 و2005.

ويعتمد مدربه الشاب التونسي وليد بن عمر على كوكبة من نجوم الفريق من المواطنين بقيادة عبد الحميد الجنيبي ومحمد وصالح مبارك ومن خلفهم الحارس العملاق أحمد حسن إلى جانب المحترف التونسي بفئة المقيمين جهاد بن الحبيب، والسلوفاني كليمان كاتي، والذين أعادوا الفريق بالموسم الماضي لمراكز متقدمة بحصوله على وصافة السوبر الإماراتي ووصافة الدوري العام ووصول الفريق لدور قبل النهائي ببطولتي كأس رئيس ونائب رئيس الدولة.

نظام البطولة

وأقيمت مباريات البطولة بمشاركة 8 فرق تم تقسيمها لمجموعتين حسب تصنيفها في آخر بطولة دوري للرجال، وتصدر الشارقة المجموعة الأولى قبل شباب الأهلي الوصيف ومليحة الثالث والوصل الرابع، فيما جاء فريق الجزيرة على قمة المجموعة الثانية قبل فرق النصر الوصيف ثم العين ودبا الحصن الرابع بختام الدور التمهيدي للبطولة، والذي أعلن عن هوية فرق المربع الذهبي (متصدر ووصيف المجموعتين)، وفي دور نصف النهائي فاز الشارقة على النصر 31/27 وفوز الجزيرة على شباب الأهلي 22/21 ليعلنا أنهما طرفا نهائي النسخة 18 للبطولة.

سجل البطولة

انطلقت البطولة بنسختها الأولى بالموسم 2002/2003 تحت مسمى كأس الاتحاد، وفي الموسم 2012/2013 تم تغير المسمى إلى كأس الإمارات، يذكر أن فريق الأهلي سابقاً قد حقق اللقب في 5 مواسم، والشارقة 4 مواسم والجزيرة والعين 3 مواسم لكل منهما وموسمين لنادي الشباب سابقاً، وتعتبر هذه النسخة رقم 18 للبطولة والتي يملك لقب نسختها الأخيرة فريق العين، بعد أن غابت عن أجندة الاتحاد بموسم 2021/2022 بدواعي جائحة «كوفيد 19».

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