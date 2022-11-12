ذهبيتان وبرونزية للفريق الكوري الجنوبي في بطولة العالم للرماية البارالمبية

المصدر: وام

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أحرز الفريق الكوري الجنوبي المكون من جان جو لي وجن هو بارك وجب يونج شيم الميدالية الذهبية لمسابقة 10 م بندقية هوائية وضعية الواقف ضمن فعاليات بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 المقامة في مدينة العين..محققاً رقماً عالمياً جديداً بتسجيله 1877,6 نقطة.

وحقق المركز الثاني والميدالية الفضية الفريق الأوكراني المكون من أندريا دوروتشينكو ويوري ستوييف واوليكسندر دونينيكو مسجلا ً 1851.9 نقطة. وتم حجب المركز الثالث والميدالية البرونزية نظراً لعدم وجود العدد القانوني من الفرق المشاركة في المسابقة.

كما أحرز المركز الأول والميدالية الذهبية الكوري الجنوبي جان جو لي فردي مسابقة 10 م بندقية هوائية وضعية الواقف فاز الكوري الجنوبي جان جو لي محققا 246,7 نقطة، وفاز بالمركز الثاني والميدالية الفضية الفرنسي ديديه ريتشارد محققاً 244.1 نقطة، بينما فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية الكوري الجنوبي جن هو بارك محققا ً223,9 نقطة.

وأسفرت نتائج مسابقة 10 م مسدس هوائي للسيدات فئة SH1 عن فوز التركية ايسل اوزجان المركز الأول والميدالية الذهبية وذلك بإحرازها 233.1 نقطة، كما جاءت في المركز الثاني والميدالية الفضية الإيرانية نسرين ساهي ساماكون بحققة مجموع نقاط 230.9 نقطة، بينما المركز الثالث والميدالية البرونزية كانت نصيب المجرية كريستينا ديفيد التي حققت 211,6 نقطة.

وفي مسابقة 50 م بندقية ساكتون( ناري ) ثلاثة أوضاع سيدات فازت بالمركز الأول والميدالية الذهبية البولندية ايميليا بابسكا محققة 455,9 نقطة، وفازت بالمركز الثاني والميدالية الفضية الأوكرانية ايرينا شيتنيك محققة 252,8 نقطة، بينما فازت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية كانت من نصيب السلوفاكية فيرونيكا فاديكوفا محققة 441,8 نقطة

ومن جانب آخر تشهد البطولة تعاونا بين الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بالإمارات واللجنة المنظمة العليا للبطولة والاتحاد الدولي للرماية البارالمبية، واللجنة البارالمبية الدولية لاجراء عملية فحص المنشطات على اللاعبين الفائزين بالميداليات وذلك عبر فريق طبي متخصص تم انتدابه من قبل اللجنة واعتماد مهمته من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات المعروفة باسم ( الوادا ) وذلك حتى يتسنى اعتماد الأرقام التي تم تسجيلها بمختلف منافسات البطولة كشرط رئيسي لذلك.

وسيتم خلال عملية الفحص التي تجرى بمقر البطولة بعيداً عن المنافسات في منطقة مغلقة أخذ العينات من اللاعبين من قبل الفريق الطبي المعتمد على أن يتم نقلها للفحص في أحد المعامل الدولية المتخصصة المعتمدة من قبل " الوادا "، وتصل مدة ظهور النتائج إلى 30 يوماً، على أن يتم إخطار اللجنة الوطنية والوكالة الدولية والاتحاد الدولي، فضلاً عن الاتحاد الوطني التابع له اللاعب في حال ثبتت إيجابية العينة.

وتتضمن المواد المحظورة على لاعبي البطولة المواد مهدئة التي تساعدهم على المزيد من التركيز الذي تتطلبه لعبة الرماية باعتبارها مواد محظورة بالنسبة للرياضيين الممارسين لرياضات الرماية بأنواعها، سواء من الأفراد العاديين أو أصحاب الهمم.

وتتواصل المنافسات التي تحتضنها إمارة أبوظبي للمرة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت إشراف وتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية.



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