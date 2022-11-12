بدء بيع تذاكر نهائيات «ببجي العالمية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وبالتعاون مع شركة «VSPN»، الرائدة في أنشطة وحلول الرياضات الإلكترونية، عن بدء بيع التذاكر لحضور نهائيات بطولة «ببجي العالمية 2022»، التي يستضيفها مهرجان دبي للرياضات الرقمية لأول مرة في المنطقة بين 17 و20 نوفمبر في مركز دبي للمعارض ضمن مدينة إكسبو دبي.

وانطلقت بطولة «ببجي العالمية» في الأول من نوفمبر، بمشاركة 32 فريقاً من أربع مناطق للفوز باللقب، وجائزة تزيد قيمتها على 2 مليون دولا، فيما بدأت فعاليات مهرجان دبي للرياضات الرقمية 9 الجاري، ويتضمن مجموعة من الفعاليات، والحفلات الموسيقية، والأنشطة الثقافية الشعبية، ويجمع أشهر اللاعبين ورواد الرياضات الإلكترونية من جميع أنحاء العالم.

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