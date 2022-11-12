3 برونزيات لأبيض الريشة الطائرة في «عربية الكويت»

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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حصد لاعبو منتخب الإمارات للريشة الطائرة 3 ميداليات برونزية خلال منافسات البطولة العربية التي اختتمت في الكويت على صالة اللجنة الأولمبية الكويتية والتي شارك فيها 120 لاعباً من 12 دولة هي الكويت والبحرين والسعودية والإمارات والأردن ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق ومصر والجزائر، بالإضافة إلى الإمارات وأقيمت المنافسات من خلال ثلاث فئات سنية 15 و 17 و 19 سنة، توج عبدالعزيز يحيى ومحمد خلفان المزروعي ببرونزية زوجي تحت 15 سنة، وحامد المزروعي ومحمد سالم المزروعي ببرونزية زوجي تحت 17 سنة، وحقق ناصر الصايغ ومحمد سيف المزروعي برونزية زوجي تحت 19 سنة.

ويضاف إنجاز البطولة العربية إلى الإنجاز السابق الذي تحقق خلال بطولة غرب آسيا للناشئين بعدما ظفر بنات الإمارات ببرونزيتين في الزوجي والفردي، ونجحت الكويت في لفت أنظار محبي ومشجعي لعبة الريشة الطائرة في المنطقة العربية، بتنظيم بطولتين متتاليتين خلال أيام.

دعم السفير

وكان الدكتور مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى الكويت، قد اجتمع بالجهاز الفني واللاعبين وأعضاء الوفد المرافق، وحثهم على مواصلة النجاحات خلال الاستحقاقات المقبلة ومواصلة المنافسة على المراكز الأولى لرفع علم الدولة على منصات التتويج وتنفيذ رغبة القيادة السياسية في حصد المزيد من الميداليات التي تسجل باسم الإمارات في جميع الاتحادات القارية والعالمية.

من جانبه، أثنى سالم المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الاماراتي رئيس الوفد المشارك في البطولة العربية بالأداء والمستوى الذي قدمه اللاعبون واللاعبات خلال منافسات البطولة العربية وتحقيق ثلاث ميداليات وسط منافسة كبيرة من الدول المشاركة، وقال: اللاعبون واللاعبات المشاركون في البطولتين سيكونوا نواة لجيل جديد قادر على تحقيق الألقاب والبطولات، بعدما أعطت المشاركة الخارجية الأولى الدافع الكبير لهم للاستفادة من خبرات الآخرين والتجهيز لمزيد من المشاركات خلال الفترة المقبلة.

كما أكد علي المري أمين السر المساعد باللجنة الأولمبية الكويتية رئيس الاتحاد الكويتي ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، أن نجاح الكويت في تنظيم بطولة غرب آسيا والبطولة العربية هو نجاح للجميع، خصوصاً وأن الكويت تقوم بتنظيم أول مسابقتين رسميتين للعبة في تاريخها، وأشاد المري بجهود كافة اللجان العاملة في البطولة على ما قدموه طوال فترة البطولة ونقلوا الصورة الطيبة عن دولة الكويت.

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