30 شركة إماراتية وعالمية في «مؤتمر ومعرض دبي الدولي للرياضات التراثية»

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت أكثر من 30 شركة من مختلف دول العالم أحدث منتجاتها الخاصة بالرياضات التراثية ورياضات المغامرة خلال فعاليات «مؤتمر ومعرض دبي الدولي للرياضات التراثية»، الذي تنظمه مجموعة «دوموس» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في دبي هاربور وتختتم فعالياته غداً الأحد 13 نوفمبر.

وحضر فعاليات المؤتمر كل من: سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، عبدالله أحمد أبو الهول الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوموس» المنظمة للحدث، ميسون أبوالهول المدير التنفيذي لشركة «دوموس» للمعارض، وعدد من الخبراء والباحثين والمتخصصين في الرياضات التراثية، ومديري الإدارات والأقسام في مجلس دبي الرياضي.

وتضمن المؤتمر تنظيم جلسة حوارية عن الرياضات التراثية تحدث النوخذة بدر عبدالحكيم الذي استعرض قصة صناعة السفن في دولة الإمارات وأبرز التحديات التي مرت بها في الماضي ومراحل تطورها، كما تحدث الغواص حمد بن حمدان بن حميد المطروشي الملقب بحمد العود عن حياة أهل الغوص والبحر قديماً، فيما تحدث محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن دور النادي في دعم الرياضات البحرية التراثية، وأدار الجلسة جمعة بن ثالث الباحث الإماراتي في علوم التراث البحري.

ويعد المعرض هو الحدث الأول من نوعه في مجال الرياضات التراثية والمغامرات في دولة الإمارات، حيث يلعب دوراً بارزاً في تسليط الضوء على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتعلقة بالرياضات التراثية وأفضل الممارسات في هذا القطاع المهم، ويلعب المؤتمر والمعرض دوراً بارزاً في الحفاظ على الثقافة والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، حيث يشكل المعرض منصة لإبراز أحدث المعدات المستخدمة في الرياضات التراثية ويقدم الحدث فرصة للمعنين بمختلف الرياضات التراثية للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه الشركات العالمية من التقنيات وأفضل الممارسات المستخدمة في هذا المجال.

وشاركت في المعرض العديد من الشركات المحلية والعالمية التي تعرض أحدث المنتجات الخاصة بالرياضات التراثية، كما تضمن عرض مختلف المعدات والإكسسوارات وجميع المستلزمات والأدوات المستخدمة في ممارسة الرياضات التراثية والمغامرات، وأحدث التقنيات والابتكارات وطرق دمج الأساليب والمعدات الحديثة، مع الحفاظ على الهوية التراثية العريقة لكل رياضة.

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