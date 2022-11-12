انطلاق بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج بالفجيرة غداً

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تنطلق غداً منافسات بطولة تأليف مسائل الشطرنج والتي تعد الفعالية الأولى ضمن فعاليات بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة و يستضيفها وينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة في فندق نوفوتيل الفجيرة.

وتستمر هذه البطولة ليوم واحد ومساء نفس اليوم تنطلق دورة محكمي تأليف وحل مسائل الشطرنج وتستمر لثلاثة أيام بإشراف الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج.

وفي هذا السياق أشاد الشيخ سلطان بن صالح بن محمد الشرقي بالجهود المميزة التي بذلتها اللجنة المنظمة للبطولة مؤكدا أنها تعكس المكانة العالمية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال استضافتها البطولات والدورات العالمية ومنها في الجانب الرياضي ومتمنيا للرياضيين المشاركين تحقيق طموحاتهم المشروعة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة المنظمة بحضور الشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي والدكتور عبد الله ال بركت وأعضاء اللجنة المنظمة.

ويبلغ عدد المشاركين في دورة المحكمين (30) مشارك ويديرها رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج.

على صعيد متصل اعلنت اللجنة المنظمة أن العدد الاجمالي للمشاركين 673 لاعب ولاعبة من 45 دولة من دول العالم والذي يعد رقما قياسيا للمشاركين قياسا بالبطولات السابقة وتأتي الامارات في الواجهة من ناحية عدد المشاركين كما ويشارك لاعبون مميزون من الهند وروسيا والفلبين ودول اخرى.

واعلن عبد الله آل بركت رئيس اللجنة المنظمة اكتمال التجهيزات لانطلاقة الحدث الذي يقام للمرة الاولى في الشرق الاوسط والوطن العربي مشيرا الى مشاركة أبرز لاعبي العالم في لعبة الاذكياء متمنياً التوفيق للاعبي الامارات ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة .

وفي سياق متصل ينظم مجلس الفجيرة للشباب حلقة شبابية بالتعاون مع اللجنة المنظمة بعنوان" دور الشباب في دعم الاحداث العالمية التي تستضيفها دولة الامارات العربية المتحدة" وذلك عند الحادية عشرة صباحا باستضافة ناصر محمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي وعبدالله علي آل بركت رئيس اللجنة المنظمة لفتح باب الحوار حول تحديات العمل التطوعي في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية ومناقشة أبرز الحلول المبتكرة لها .

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