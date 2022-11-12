تتويج الفائزين في بطولة الفجيرة الدولية للترايثلون

المصدر: الفجيرة – محمد فضل ، تصوير زيشان أحمد

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام و اللياقة البدنية، الفائزين في النسخة الثالثة من بطولة الفجيرة الدولية للترايثلون.، التي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية بمشاركة دولية واسعة ل 380 لاعبًا ولاعبة من 20 جنسية من مختلف دول العالم.

وتقدم العميد الدكتور أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعم سموه المحافل الرياضية التي ينظمها النادي، ورعاية سموه للبطولة التي تعزز نشر رياضة الترايثلون في الأوساط المجتمعية الرياضية. مشيراً الى الحضور القياسي خلال النسخة الثالثة والتي حظيت بإقبال كبير من مختلف الأعمار والجنسيات منوهاً الى النتائج اللافتة التي حققها فريق الترايثلون بنادي الفجيرة للفنون القتالية وتتويجهم بمعظم القاب السباق .

حضر حفل التتويج سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد وعبد الملك جاني نائب رئيس اتحاد الامارات للترايثلون وعدد من المسؤولين الرياضيين في الإمارة وجمهور كبير من محبي رياضة الترايثلون.

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