السلوفيني بول غريغا بطلاً لسباق بايك أبوظبي جران فوندو 2022

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج السلوفيني بول غريغا، دراج فريق شباب الأهلي، اليوم السبت، بطلاً لسباق بايك أبوظبي جران فوندو، ضمن فعاليات النسخة الأولى من مهرجان بايك أبوظبي الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وينظمه مجلس أبوظبي الرياضي.

وأحرز غريغا المركز الأول في فئة الرجال بعدما قطع مسافة السباق البالغة 150 كلم في زمن قدره 3.33.32 ساعات، وجاء في المركز الثاني البحريني السيد أبو لويش، دراج فريق الشعفار، واحتل المركز الثالث المغربي يحيى الشمري، دراج فريق الوثبة.

وفي فئة السيدات توجت الليتوانية أوليفيا باليلايتو، من فريق شرطة دبي، بالمركز الأول بعد أن قطعت مسافة السباق في 3.44.47 ساعات، متفوقة على الكازاخستانية ماخابت أوموتزانوفا، من فريق شرطة دبي، التي احتلت المركز الثاني، فيما أنهت السباق في المركز الثالث المصرية ابتسام زايد، من فريق شرطة دبي.

وعلى صعيد منافسات الفرق، جاء فريق الشعفار للدراجات في المركز الأول، واحتل فريق شباب الأهلي المركز الثاني، فيما جاء فريق أبوظبي للدراجات في المركز الثالث.

وفي فئة السيدات للفرق، أحرز المركز الأول فريق شرطة دبي، وثانياً فريق ووش، وفي المركز الثالث فريق زون للدراجات.

وتوج الفائزين معالي الدكتور مغيير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وأسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

وأقيم السباق من بوابة الشرق مول ببني ياس بأبوظبي، ولمسافة 150 كلم حتى العين، واستقطب 800 مشاركاً ومشاركة في مختلف الفئات، ويبلغ إجمالي جوائزه 2 مليون درهم.

وتختتم فعاليات مهرجان بايك أبوظبي غداً الأحد، وأقيم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وضم العديد من الفعاليات أبرزها سباق جران فوندو، وبطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية.

وأطلقت منصة بايك أبوظبي بعد حصول الإمارة على شعار مدينة الدراجات الهوائية من الاتحاد الدولي، لتصبح أول مدينة آسيوية تحظى بهذا اللقب في القارة، تقديراً لجهودها في تطوير رياضة الدراجات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز