الجد والحفيد وجها لوجه في رجبي الإمارات

المصدر: دبي- العوضي النمر

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تشهد لعبة الرجبي واقعة طريقة نادر ما تشهدها الملاعب الرياضية، حيث يتنافس لاعب عمره 61 عاما وهو لاعب نادي العين آمبلرز الفيجي مانيو ڤيلسوني، مع حفيده الذي يلعب ضده في نادي دبي إكسايلز، خلال منافسات دوري الرجبي المحلي، والغريب أن الجد مانيو يتمتع بلياقة بدنية عالية وموهبة فذة في اللعبة، وحفيده لا يقل عنه موهبة مما أهله للانضمام إلي منتخب الإمارات للشباب من فئة اللاعب المقيم وشارك مع الأبيض في كأس آسيا للشباب الأخيرة التي أقيمت في أوزباكستان والتي فاز فيها الأبيض للرجبي بالميدالية الذهبية.

محمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الرجبي يكشف عن موهبة الإثنين في لعبة الرجبي بقوله: الجد يتمتع بمهارات عالية وهذا ليس بغريب على أحد مواهب دولة فيجي المشهورة بلعبة الرجبي، وعلى الرغم من كبر سنة إلا أنه لايزال يشارك مع فريقه في المنافسات المحلية ويصنع الفارق بمهاراته العالية ولياقته الكبيرة، والحفيد لا يقل موهبه عنه لذلك تم ضمه الي منتخب الشباب للاستفادة من مهاراته العالية في محال اللعبة والمساهمة في تحقيق الإنجازات للمنتخب الوطني.

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