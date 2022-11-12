فوز شرطة دبي و«دبي للإعلام» في «إمارات الأمان»

المصدر: دبي - البيان

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توجّت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية الفائزين في التحديات الجماعية لفعالية «إمارات الأمان»، والتي استمرت 7 أيام بالتزامن مع احتفالات الدولة بيوم العلم، وحاز فريق شرطة دبي، المركز الأول عن فئة القطاع الحكومي (للأمن والسلامة)، وفريق مجموعة ألف الرياضية عن فئة القطاع الخاص، وتصدر فريق مؤسسة دبي للإعلام فئة القطاع الحكومي، بينما تفوق فريق DCAS Beasts ضمن فئة الفرق النسائية، وجاء فريق The Sevens في صدارة فئة الجمهور العام.

وجاء تنظيم الفعالية ضمن جهود «سيرا» لتعريف الجمهور العام بمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية المؤسسة، وتعزيز الدور الريادي للمؤسسات الأمنية في الحفاظ على مناخ الاستقرار وسلامة المجتمع، وشارك فيها 1435 فرداً مثلوا 205 فرق من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والجمهور، وحظي خلالها المشاركون ومرتادو الحدث بالعديد من الفعاليات الحماسية والترفيهية، ضمن تجربة مجتمعية فريدة تجمع بين التحدي والحماس.

رعاة

وتم تقديم جوائز عينية ومادية للفرق المشاركة بشكل يومي من الرعاة والشركاء الاستراتيجيين القائمين على إنجاح الحدث المتميز، وعلى رأسهم دبي فيستفال سيتي مول كشريك رسمي.

وضمّت قائمة الرعاة الذهبيين: فلاي دبي، دو، بنك الإمارات دبي الوطني، المحرك للخدمات الأمنية، إم كود، وقائمة الرعاة الفضيين: الجوهرة للمجوهرات، مجموعة الحبتور، مركز أمان للتدريب الأمني، فوستوك، سيفر، تن تك للحلول الأمنية.

بينما ساهمت عدد من العلامات التجارية المرموقة كشركاء استراتيجيين مثل: إيكيا، ماركس سبنسر، تويز ار اس، لولو هايبرماركت، هيلث هب الفطيم، واتسونس، سو تي، أوك بيكري.

واستقطبت الفعالية العديد من العائلات والزوار، والذين قاموا بمتابعة التحديات أو المشاركة في الفعاليات المصاحبة من مسابقات تطلبت مهارات وتركيزاً وقدرة بدنية عالية، بالإضافة لسحوبات الجوائز.

أفضل صورة

وتضّمن الحدث مسابقة نظمتها المؤسسة للمشاركات الإبداعية من الجمهور والمصورين المحترفين لالتقاط أفضل صور للحدث، واحتفالاً استثنائياً ليوم العلم بمشاركة متميزة من الفرقة الموسيقية لشرطة دبي، ونالت التحديات الفردية مشاركة الجمهور بمجموع 6400 مشاركة.

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