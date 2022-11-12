انطلاق منافسات كأس رئيس الدولة للرجبي في أبوظبي غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تنطلق غداً النسخة الأولى من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لسباعيات الرجبي بملعب الشيخ زايد للكريكيت بالعاصمة أبوظبي، بتنظيم اتحاد الإمارات للرجبي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

ويشارك في البطولة 12 فريقاً للرجال و8 فرق للسيدات من جميع أندية الرجبي في الإمارات، ويتخطى عدد اللاعبين المشاركين في المنافسات 260 لاعباً ولاعبة، لتصبح البطولة المحلية الأكبر للرجبي، والمقرر إقامة منافساتها على مدار يومي غدٍ وبعد غدٍ.

ويهدف تنظيم النسخة الأولى من البطولة إلى تعزيز المشاركة في فئة السباعيات، التي تستأثر بالاهتمام الدولي والقاري، والارتقاء باللعبة، وتوفير مزيد من المباريات والاحتكاك للاعبين، سعياً للارتقاء بمستواهم، بما يخدم المنتخبات الوطنية والطموحات المرجوة في حصد مزيد من الألقاب القارية.

ووجه محمد الزعابي الأمين العام لاتحاد الرجبي، الشكر لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على دعمه اللامحدود لقطاع الرياضة والرياضيين في أبوظبي، موضحاً الدور الكبير الذي يلعبه مجلس أبوظبي الرياضي في دعم مختلف الأنشطة الرياضية في أبوظبي، مشيداً بمساهمة كل الجهات في إنجاح البطولة المرتقبة، مبيناً أن اللجنة المنظمة لمنافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجبي أكملت التجهيزات والاستعدادات اللازمة لإخراج البطولة في أبهى صورة من خلال توفير كل ما يحتاجه المشاركون وفق أعلى درجات الجودة والترتيب والتنظيم والاحترافية.

وأضاف الزعابي: «إن بطولة كأس رئيس الدولة للرجبي تسهم في تحفيز المنافسة بين الأندية وتمنح جميع اللاعبين واللاعبات فرصة المشاركة في أهم بطولة محلية ذات رمزية كبيرة في الإمارات».

وأشار الزعابي إلى أن البطولة تستهدف استكشاف المزيد من المهارات والمواهب القادرة على تمثيل ورفد المنتخبات الوطنية، بهدف رعايتهم وإعدادهم للمرحلة المقبلة المليئة بالأحداث والفعاليات.

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