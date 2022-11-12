ماراثون الدراجات المائية على كاسر الأمواج اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من ماراثون الإمارات للدراجات المائية على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي وبمشاركة 40 متسابقاً في هذه الجولة التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وتأتي منافسات الماراثون كي تستكمل نجاح وتفوق واحدة من البطولات الشعبية القوية والمحبوبة لدى المتسابقين ولدى الشباب، خصوصاً وأنها عبارة عن سباق تحمل وقدرة للمشاركين من خلال تقديم فرصة قيادة الدراجة لساعة ونصف متواصلة إلى ساعتين عبر مسار محدد مسبقاً لتكون منافسة قوية من أجل الوصول للمراكز الأولى وإثبات علو الكعب في هذه المنافسة، وتضم المنافسة ثلاث فئات هي فئة جالس محترفين، فئة واقف محترفين وفئة المخضرمين. ومن المقرر أن ينطلق السباق بفئة جالس محترفين عبر مسار يدور حول جزيرة اللولو في حين سيكون المسار داخلياً لفئتي الواقف والمخضرمين، وستكون الفرصة متاحة لكل المشاركين من أجل التزود بالوقود في أي دورة يرغبون فيها بذلك عبر محطة مخصصة للمتسابقين بجانب اللجان المنظمة والتحكيمية على نقطة محددة في منطقة كاسر الأمواج.

تنافس قوي

وتشهد الجولة مشاركة قوية من المواطنين والمقيمين في الإمارات بالإضافة إلى حضور قوي من المشاركين والمتسابقين في دول الخليج لا سيما وأن الماراثون يأتي كي يكون ثاني البطولات انتشاراً وحضوراً بعد بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، وينظم عبر جولات عدة في كل من إمارة أبوظبي، الشارقة وعجمان.

ووجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، كما وجه شكره لكل المتسابقين المشاركين من خلال الماراثون الذي أصبح يحظى بمشاركة وحضور كبيرين مع استمرار الجولات والمواسم. وقال: أصبح لماراثون الدراجات المائية سمة مميزة، وخصوصاً بين كل السباقات، وأصبحت شعبيته أكبر في أوساط المشاركين، وستكون المنافسة قوية ومثيرة بين المشاركين في كل الفئات، وأكد الرميثي أن اختيار الفترة الصباحية لإقامة الماراثون تم من أجل إعطاء المتسابقين فرصة أكبر للوصول للسرعات الأعلى في السباق. وقال: يحمل الماراثون أيضاً قيمة مهمة للمتسابقين في أنه يعزز اللياقة لدى المشاركين ويرفع من قيمة التحمل لديهم لا سيما وأن القيادة تستمر لساعة ونصف الساعة متواصلة أو ساعة كاملة في المسار بالنسبة لفئة جالس محترفين، والتي يتوجه من خلالها المتسابقون في مسار خلف جزيرة اللولو.

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