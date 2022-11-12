مبادرات إماراتية للارتقاء «بالبلياردو والسنوكر» عالمياً

المصدر: أنطاليا - البيان

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قدم اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر IBSF، بمدينة أنطاليا التركية على هامش بطولة العالم للسنوكر، 3 مقترحات للارتقاء بمستوى اللعبة عالمياً.

ومثل اتحاد الإمارات في الاجتماعات خالد عبدالله الحمادي نائب رئيس الاتحاد، وناقش أعضاء الجمعية العمومية مجموعة من الموضوعات والتقارير المهمة، وبرنامج البطولات التي نظمها الاتحاد في العام الحالي، والبطولات المقبلة المزمع تنظيمها خلال الأعوام الـ3 القادمة.

وأوضح الحمادي، أن مشاركة الاتحاد في هذه الاجتماعات جاءت ترجمة لتوجيهات الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، بضرورة وأهمية تواجد كوادرنا الوطنية ومشاركتها في اجتماعات الاتحادات والمنظمات الدولية والقارية والإقليمية، وأن تكون مشاركة إيجابية وفعالة تعود بالنفع على اللعبة والاتحاد واللاعبين بشكل خاص.

واكد أن المشاركة صاحبها العديد من الإيجابيات؛ أبرزها اللقاءات الثنائية مع ممثلي عدد من الاتحادات الأهلية المشاركين في الفعاليات بغرض التعاون وتبادل الخبرات.

تشجيع

وقال: «كان لنا الفضل في طرح بعض الأفكار والمبادرات المهمة خلال اجتماعات الجمعية العمومية؛ منها المطالبة بضرورة رفع الجوائز المالية لبطولات العالم، تعزيزاً للمشاركات الدولية، وتشجيعاً للاعبين على تطوير مستوياتهم، كما طالبنا بضرورة تسويق بطولات الاتحاد الدولي والعمل باحترافية أكبر في هذا الجانب».

وأضاف: «طالبنا أيضاً بتعزيز مشاركة السيدات والناشئات في مختلف فعاليات وبطولات الاتحاد الدولي، ما يحقق التوازن في المسابقات بين الجنسين».

وعن مشاركة منتخبنا في بطولة العالم، المقامة حالياً بمدينة أنطاليا التركية، أوضح الحمادي أن اللاعبين بذلوا جهوداً كبيرة في ظل منافسات قوية للغاية، وحاولوا قدر إمكانهم التغلب على التحديات الفنية والتنظيمية التي واجهتهم.

وتمنى الحمادي التوفيق لباقي اللاعبين الذين تنتظرهم المشاركة في الأيام المقبلة وتحقيق نتائج طيبة، ووجه الشكر لرئيس الاتحاد الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، على دعمه واهتمامه بالمنتخب، ومساهمته في توفير مقومات المشاركة ببطولة العالم.

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