تاكسالاراتيجي يخطف ذهبية البندقية الهوائية

المصدر: (العين - البيان)

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خطف الإسباني سولاباريتا تاكسالاراتيجي الميدالية الذهبية لمسابقة 10 أمتار بندقية هوائية وضعية الراقد للمكفوفين - مختلط، ضمن بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022، والمقامة برعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بملاعب نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وبتنظيم من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. وحقق تاكسالاراتيجي 245.8 نقطة .

وعن المنافسات قال سيف النعيمي مدير نادي العين لأصحاب الهمم عضو اللجنة العليا: إن البطولة تضم أفضل الرماة من مختلف دول العالم الأمر الذي يدل على تميز دولة الإمارات باحتضان الحدث.

وأكد النعيمي أن أبطال منتخب الإمارات للرماية البارالمبية المشاركين في منافسات البطولة يبذلون قصارى جهدهم في المنافسات سعياً لاعتلاء منصات التتويج .

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