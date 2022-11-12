بطولة كأس السفير الياباني للجودو في أبوظبي اليوم

المصدر: (أبوظبي - وام)

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ينظم اتحاد المصارعة والجودو، اليوم بصالة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي، بطولة كأس السفير الياباني السنوية للجودو لفئتي الناشئين والأشبال، التي تتجدد إقامتها بالتعاون بين اتحاد الإمارات للجودو والسفارة اليابانية في الدولة، وسط مشاركة واسعة من الأندية الأعضاء والأندية الخاصة، بعد أن فرغت لجنة الجودو المحلية من الترتيبات التنظيمية والفنية كافة لإنجاحها وفقاً للشروط الفنية.

وتبدأ فعاليات البطولة في العاشرة صباحاً بمنافسات الدور التمهيدي، فيما تبدأ الأدوار النهائية من الساعة الرابعة عصراً ويشارك في البطولة 180 لاعباً من فئتي الأشبال والناشئين من 9 أكاديميات ومراكز.

ووجه محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، الشكر إلى السفارة اليابانية لدى الدولة على تعاونها المستمر والمثمر مع الاتحاد، واهتمامها الكبير بتطوير الجودو الإماراتي، وتحديداً على مستوى المراحل العمرية، والتي تجد الاهتمام من جامعة توكاي في اليابان تنفيذاً لاتفاقية التعاون بين الاتحاد والجامعة، وتأتي تلك البطولة في إطار علاقات التعاون المتميزة بين الجهتين، وخاصة على مستوى المدارس وقطاع الناشئين. وثمن الدرعي حضور الخبير والبطل العالمي الياباني ريكي ناكايا وتقديمه سلسلة من المحاضرات وورش العمل والتدريبات العملية في الفجيرة والشارقة وأبوظبي للجنسين من الفئات العمرية، وسط مشاركة واسعة من اللاعبين الصاعدين.

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