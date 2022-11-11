بطولة العالم للرماية البارالمبية تستمر في تحطيم الأرقام القياسية العالمية

المصدر: وام

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تتواصل منافسات بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 بمدينة العين التي تحتضنها إمارة أبوظبي للمرة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نادي العين الفروسية وللرماية والجولف حتى 18 نوفمبر وذلك بمشاركة 296 لاعبا ولاعبة من 54 دولة.

وأسفرت مسابقة 10 أمتار بندقية هوائية وضعية الراقد للمكفوفين مختلط عن فوز الإسباني سولاباريتا تاكسالاراتيجي بالمركز الأول والميدالية الذهبية وذلك بتحقيق 245.8 نقطة، كما حقق المركز الثاني والميدالية الفضية البولندي كلوز جيركلوز بتسجيله 241,4 نقطة، بينما المركز الثالث والميدالية البرونزية كان من نصيب للبولندي اسكو كارامالا بتحقيق 195.1 نقطة.

وفي مسابقة 50 مترا بندقية ساكتون وضعية الراقد مختلط إعاقة جسدية التي تشمل إحدى اليدين فئة SH2 ، للفرق والفردي، فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الفريق التايلاندي المكون من أنوسون شيشامنان وليتيبات مانجاك وتانونغ شانام بتحقيق رقم عالمي جديد 1861,7 نقطة، وفاز بالمركز الثاني والميدالية الفضية الفريق الإيطالي المكون من ليفيا سيساجيليني وربرتو لازارو وفاسيل كوفاتشيك بتحقيق 1860,3 نقطة، بينما المركز الثالث والميدالية البرونزية كانت من نصيب الفريق الأوكراني المكون من فيتالي بلاكوشيشي وفيتالي سيتنيك وفاسيل كوفتشيك بتحقيق 1858,8 نقطة.

كما فاز في فردي المسابقة 50 مترا بندقية ساكتون وضعية الراقد مختلط إعاقة جسدية الفرنسي تونجي ديلافروست بالمركز الأول والميدالية الذهبية بإحرازه 250.8 نقطة، أما بالمركز الثاني والميدالية الفضية فكانا من نصيب الإيطالية ليفيفا سيساجاليني بتسجيلها 249,5 نقطة، كما فاز الأوكراني فيتالي بلاكوشي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية الذي حقق 228.6 نقطة.

وقال سيف النعيمي مدير نادي العين لأصحاب الهمم عضو اللجنة العليا المنظمة للبطولة إن البطولة تضم منافسة بين أفضل الرماة من مختلف دول العالم الأمر الذي يدل على تميز دولة الإمارات في احتضان الحدث، مشيراً إلى أن استضافة البطولة للمرة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد النجاح الملفت في استضافة سلسلة من بطولات كأس عالم للرماية البارالمبية خمس مرات على التوالي تأتي كشهادة نجاح للدولة وإمارة أبوظبي ومؤسسة زايد العليا.

وأضاف أن أعضاء اللجنة المنظمة عاقدون العزم على الخروج بتنظيم ناجح ومتميز لهذا الحدث على مستوى رياضة أصحاب الهمم سيكون إضافة جديدة للتميز الرائع الذي حققته المسابقات الرياضية الماضية التي احتضنتها إمارة أبوظبي بتنظيم مؤسسة زايد العليا، معبراً في الوقت نفسه عن تقدير المؤسّسة للدعم الكبير الذي تحصل عليه من مجلس أبوظبي الرياضي وكافة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة.

وأكد النعيمي أن أبطال منتخب الإمارات للرماية البارالمبية المشاركون في منافسات البطولة يبذلون فصارى جهدهم في المنافسات سعياً لاعتلاء منصات التتويج ورفع علم الدولة في هذا الحدث العالمي الكبير على مستوى رياضات أصحاب الهمم وتحقيق الأرقام التي تؤهلهم للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، في ظل مشاركة أبطال من مختلف دول العالم.

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