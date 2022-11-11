72 لاعباً في «جونيور دبي ديزرت» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي ديزرت كلاسيك بالتعاون مع اتحاد الإمارات للغولف، عن إطلاق بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك، التي تقام على مدار يومين متتاليين خلال يومي 21 و22 يناير المقبل في ملعبي فالدو والمجلس في نادي الإمارات للغولف على هامش بطولة دبي ديزرت كلاسيك، ليحظى لاعبو الغولف الشباب والواعدون بفرصة للعب في المساحات الخضراء والمسارات التي يلعب فيها أبطال الغولف العالميون.

يشارك في البطولة 72 لاعباً ولاعبة تحت 18 سنة.

وقال اللواء «م» الطيار عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف: «يؤكد هذا الحدث التزامنا المطلق وجهودنا الرامية إلى تطوير لعبة الغولف في دولة الإمارات والمنطقة بأكملها، حيث نسعى من خلاله إلى تشجيع أبطال المستقبل، ومنحهم الفرصة لخوض منافسات على طريقة الأبطال العالميين، وتجربة الأجواء التي يعيشونها في الجولات العالمية».

وأضاف: «إنها فرصة رائعة بالنسبة للاعبين للمشاركة في منافسات على اثنين من أروع ملاعب الغولف، واستخدام صالة اللاعبين وغرف تبديل الملابس في عطلة الأسبوع، وذلك قبل حضور أفضل لاعبي الغولف في العالم لخوض منافساتهم على الملعب نفسه، نهدف إلى إلهام جيل المستقبل، ونسعى لأن تكون بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك حدثاً رئيسياً في رحلة اللاعبين إلى مصافي المحترفين، كما نأمل أن نشهد ظهور بعض اللاعبين الصغار الذين سيرسخون حضورهم على الساحة العالمية في السنوات المقبلة».

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