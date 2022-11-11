«شرطة دبي» بطل سباق الدراجات بـ«دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»

المصدر: دبي-البيان

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تمكن فريق شرطة دبي من الفوز بلقبي فئة المقيمات والفئة المفتوحة في سباق الدراجات الهوائية الذي أقيم في مضمار ميدان ضمن منافسات النسخة العاشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتستمر حتى 21 نوفمبر الجاري.

وفازت ثلاث مشاركات من شرطة دبي بالمراكز الثلاثة الأولى في الفئة المفتوحة لمسافة 30 كيلومتراً حيث فازت ابتسام سيد بالمركز الأول، تلتها سارة ماديسون في المركز الثاني، وحلت أكفيلا جيدريات في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات لمسافة 20 كيلومتراً فازت ربا عمر من شرطة دبي بالمركز الأول، تلتها ماي فلورنس من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في المركز الثاني، وحلت ريم يونس من هيئة الطرق والمواصلات بدبي في المركز الثالث.

وفي فئة المواطنات فازت عائشة فولاذ من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالمركز الأول، تلتها نادي علي خديم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي في المركز الثاني، وحلت مهناز كمالي من هيئة الصحة في المركز الثالث.

برنامج

وتنطلق اليوم منافسات بطولة الاسكواش التي تقام في نادي دبي للسيدات وتستمر حتى 18 نوفمبر، كما تقام بطولة الكروسفت يوم غدٍ في نادي لونا الرياضي للسيدات، وتنطلق بطولة الريشة الطائرة يوم الاثنين في نادي النصر وتستمر حتى يوم 17 نوفمبر، وتنطلق بطولة كرة الطاولة الثلاثاء المقبل في نادي النصر وتستمر حتى 17 نوفمبر، على أن تقام بطولة الرياضات الإلكترونية في مجلس دبي الرياضي خلال يومي 18 و 19 نوفمبر، وتقام بطولة الشطرنج في نادي دبي للشطرنج خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر.

وتتضمن النسخة العاشرة من الدورة تنظيم 10 ألعاب رياضية متنوعة هي: البولينغ، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، كروس فت، الاسكواش، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، الشطرنج، الألعاب الإلكترونية.

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