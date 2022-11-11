مؤتمر ومعرض دبي الدولي للرياضات التراثية اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق في التاسعة والنصف من صباح اليوم فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للرياضات التراثية بالتزامن مع معرض الشرق الأوسط للمغامرات اللذين تنظمهما مجموعة دوموس بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، وتقام فعالياته في دبي هاربور، ويستمر حتى بعد غد.

ويتضمن المؤتمر تنظيم جلسة حوارية عن الرياضات التراثية يتحدث فيها كل من: النوخذة بدر عبدالحكيم الذي يستعرض قصته مع صناعة السفن، كما يتحدث سعيد خليفة النزر عن السباقات التراثية، ويتحدث الغواص حمد بن حمدان بن حميد المطروشي الملقب بحمد العود عن حياة أهل الغوص والبحر قديماً، فيما يتحدث محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن دور النادي في دعم الرياضات البحرية التراثية.

ويعد المعرض الذي تتاح فيه المشاركة للجمهور بالمجان هو الحدث الأول من نوعه في مجال الرياضات التراثية والمغامرات في دولة الإمارات، حيث يلعب دوراً بارزاً في تسليط الضوء على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتعلقة بالرياضات التراثية ويناقش أفضل الممارسات في هذا القطاع المهم.

ويشارك في المعرض العديد من الشركات المحلية والعالمية التي تعرض أحدث المنتجات الخاصة بالرياضات التراثية، كما يتضمن مختلف المعدات والإكسسوارات وجميع المستلزمات والأدوات المستخدمة في ممارسة الرياضات التراثية والمغامرات، في حين سيتخلل المؤتمر العروض التقديمية لأفضل الممارسات وأحدث التقنيات والابتكارات وطرق دمج الأساليب والمعدات الحديثة، مع الحفاظ على الهوية التراثية العريقة لكل رياضة.

ويستقطب الحدث كل عام عدداً كبيراً من المشاركين والزوار، من الإمارات والخليج العربي والشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم، الأمر الذي يسهم في نشر الوعي حول الرياضات التراثية الإماراتية وتعزيز المعرفة بالثقافة الإماراتية، وهو ما ينعكس إيجاباً على تسهيل ممارسة هذه الرياضات على المستويين المحلي والعالمي، وتشمل الفئات الرياضية التي سيتم عرضها خلال الحدث، تربية الصقور، وصيد الأسماك، وسباق الهجن وغيرها من الرياضات التراثية، وتُعد الرياضات التراثية عنصراً أساسياً في تعزيز التواصل والتفاعل بين الإماراتيين والمقيمين في الدولة.

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