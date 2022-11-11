«أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق اليوم، منافسات النسخة (14) من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بمشاركة 5000 لاعب ولاعبة من 100 دولة بصالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر الجاري.

وأكد عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أن رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للنسخة (14) من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وسام شرف على صدور كل الرياضيين في الدولة، وكل منتسبي رياضة الجوجيتسو في العالم، مشيراً إلى أن أي إنجاز حققته رياضة الجوجيتسو في الإمارات هو ثمرة لدعم وتوجيهات ورعاية سموه لهذه الرياضة منذ نشأتها في الدولة وحتى الآن، وأن أبطال وبطلات الإمارات الذين أصبحوا الرقم الصعب في كل المحافل الدولية يستلهمون التميز والإبداع والدوافع من القائد والقدوة الذي يحضهم دائماً على البحث عن «الرقم واحد» و«المركز الأول».

وقال: «تدخل رياضة الجوجيتسو في العالم محطة جديدة من محطات التميز والإبداع والإلهام، بقيادة أبوظبي عاصمة الجوحيتسو العالمية، وعاصمة القرار العالمي، وأكبر مطور لهذه الرياضة في العالم، ونرحب بكل ضيوف الدولة في أرض البطولات والمبادرات وموطن الأبطال ووجهة المبدعين، ونتمنى لهم جميعاً طيب الإقامة ونتمنى للاعبين التوفيق في المنافسات».

وتابع: «رياضة الإمارات محظوظة بدعم قيادتها الرشيدة، وعلى المسؤولين فيها تحويل هذا الدعم إلى إنجازات وبطولات على أرض الواقع، ولا شك في أن حضور ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، لبطولاتنا حافز على التميز، ومصدر إلهام للاعبين والمسؤولين في الاتحاد للإبداع.

وأضاف الهاشمي: «بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ولدت قوية لتبقى، وتستمر وتزدهر، وقد أصبحت الآن كرنفالاً عالمياً لكل أفراد الأسرة من مختلف الأجيال، ومنصة لعرض تراث وتاريخ وحضارة دولة الإمارات، أرض الخير والسلام والتسامح والأخوة الإنسانية، وعلى هامش تلك البطولة سيكون المتميزين من أبطال العالم والإمارات على الموعد مع التكريم والحصاد لجهود وتضحيات العام كاملاً، من خلال جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، التي ستحتفي سنوياً بالنجوم والأبطال على السجادة الحمراء».

اكتمال التحضيرات

وأكد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، اكتمال التحضيرات لانطلاق البطولة واستقبال المشاركين الذين توافدوا بكثافة في الأيام الأخيرة، وبعضهم حضر لمتابعة نزالات بطولة العالم للجوجيتسو التي اختتمت الثلاثاء الماضي.

وأفاد بأن اتحاد الإمارات للجوجيتسو قد رصد مبلغ 3 ملايين درهم كجوائز نقدية للفائزين ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ما يعكس الالتزام بتقدير مواهب الجوجيتسو داخل الدولة ومن دول العالم المختلفة، مشيراً إلى أن الجوائز النقدية تعتبر تحفيزاً للاعبين وتشجيعاً لهم على الاستمرار والعمل الدؤوب لتطوير مستواهم بشكل مستمر.

وقال الشامسي: «الجوائز بقيمتها الكبيرة تعزز من القيمة المعنوية للبطولة ليصبح الهدف هدفين بالنسبة للاعب وهما الفوز ورفع راية بلاده في منصات التتويج ثم الظفر بالجائزة النقدية».

وأكمل: «بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو هي البطولة الأكبر على مستوى العالم، وجوائزها القيمة هو تعميق لتميزها الكبير عن بقية بطولات الجوجيتسو حول العالم».

وأضاف الشامسي: «هدفنا الدائم في اتحاد الإمارات للجوجيتسو تعزيز مستويات ومهارات لاعبينا ولاعبي العالم، والبطولات الكبرى بهذا الحجم تدفع لاعبينا لتطوير مهاراتهم ومواكبة كل جديد في اللعبة، ولا شك في أن الاحتكاك بمدارس جوجيتسو متنوعة يحقق أهدافنا الاستراتيجية تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة».

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