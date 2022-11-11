رالي دبي الصحراوي ينطلق 1 ديسمبر

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، يعود رالي دبي الصحراوي «باها» الذي يعد أقدم حدث لرياضة السيارات في الدولة، بشكل مثير الشهر المقبل تزامناً مع احتفالات الدولة بالعيد الوطني الـ 51 حيث من المقرر أن يقام في الفترة من 01 إلى 03 ديسمبر.

ويشرف على تنظيم الرالي، منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وهي الجهة المشرفة على تنظيم أكثر من 140 حدثاً سنوياً في رياضة السيارات والدراجات النارية في دولة الإمارات، ويمثل رالي دبي الصحراوي ختام بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة وبطولة العالم للدراجات النارية. ويتزامن رالي دبي الصحراوي «باها» مع اليوم الوطني لدولة الإمارات، وسيكون جزءاً من الاحتفالات باليوم الوطني في «دبي فستيفال سيتي مول» وسيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن مزيد من التفاصيل حول المكان الجديد المثير، الذي يمثل رؤية لتقريب رياضة المحركات من الناس.

وقال خالد بن سليَم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «نحن ممتنون للدعم المستمر الذي تلقيناه من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وبدون ذلك لن نتمكن من تقديم مثل هذا الحدث من سلسلة الباها العالمية». وأضاف: «لقد عملنا عن كثب مع الجهات والمؤسسات الحكومية، ومع كل من الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات النارية، لضمان أعلى معايير التنظيم والسلامة لجميع المعنيين، ويوفر دبي فستيفال سيتي مول خلفية مثيرة وحديثة للرالي فهو موطن للعديد من الفعاليات المتميزة، ومع تزامن انطلاق رالي الصحراوي مع احتفالات الإمارات بالعيد الوطني، فإننا نتوقع رالي مثيراً للغاية».

مسيرة عريقة

ويتم تنظيم هذا الحدث سنوياً منذ أواخر 1970، والذي كان يسمى سابقاً برالي دبي الدولي، ومنذ عام 1997 أصبح ينظم من قبل منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية «نادي الإمارات للسيارات والسياحة سابقاً» وساهم محمد بن سليَم، الرئيس السابق للمنظمة والرئيس الحالي للاتحاد الدولي للسيارات في جزء كبير من تطور الرالي. ولجعل الرالي أكثر ملاءمة للمناطق الصحراوية، تم إدخال الباجي والدراجات والرباعيات (الكٌواد) وأثبت هذا التحول نجاحه مع تدفق المشاركين من جميع أنحاء المنطقة والعالم.

ويشهد رالي دبي الصحراوي في نسخته للعام الجاري، تنافساً قوياً في وجود يزيد الراجحي، الفائز بسباق دبي باها 2021، بأول لقب له في كأس العالم للدراجات النارية عبر البلاد في الباها الإيطالية في يوليو، ويتطلع للحفاظ على تفوقه من خلال إنهاء العام على أعلى مستوى في رالي دبي. وفي كأس العالم للدراجات النارية يتعادل الإماراتي محمد البلوشي في صدارة الترتيب مع فابيو ماجالهايس، بعد أن احتل المركز الخامس في البطولة عام 2021. ومع احتساب النقاط في دبي باها لمرتين، يمكن أن يحدد رالي دبي الصحراوي على من سيحصل على اللقب في مواجهة نهائية مثيرة. ويغلق باب التسجيل للمشاركة في الحدث في 18 نوفمبر.

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