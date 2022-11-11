«معاً» تفتتح صالة «درع الصحراء» لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحضور سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، افتتحت هيئة المساهمات المجتمعية - «معاً» التابعة لدائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أمس، الصالة الرياضية «درع الصحراء» المخصصة لأصحاب الهمم التي تتخذ من ميناء زايد في أبوظبي مقراً لها.

وتقدم الصالة الرياضية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الإمارة نشاطات رياضية حصرية ومتنوعة وباقة من الفعاليات المجتمعية عبر تجربة تفاعلية فريدة لأصحاب الهمم تمكنهم من تطوير مهاراتهم الرياضية والتفاعلية.

حضر الحفل الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وعبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والمهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وسلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، إلى جانب مجموعة من مسؤولي المؤسسات الحكومية والخاصة كمجموعة موانئ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات لكرة القدم، وهيئة الرعاية الأسرية وهيئة الطفولة المبكرة في أبوظبي.

عزم وحرص

ويمثل مشروع الصالة الرياضية مثالاً على نجاح الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والثالث المتمثل بفكرة إبداعية مستندة إلى ريادة الأعمال المجتمعية كانت قد حازت على دعم الدورة الأولى من حاضنة «معاً» الاجتماعية، والتي اختصت بأصحاب الهمم، كما قدمت الهيئة دعمها لهذا المشروع عبر برنامج «معاً» للمنح، وتصنيفها كشركة ذات هدف اجتماعي.

ويركز المشروع على خدمة أصحاب الهمم وذلك من خلال دمجهم في المجتمع والتركيز على جودة حياتهم من خلال الاهتمام بصحتهم الجسدية والنفسية.

وقالت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة «معاً»: باعتبار أن تمكين أصحاب الهمم واحداً من أبرز الأوليات المجتمعية في أبوظبي التي تقف عليها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، يأتي افتتاح هذا الصرح الرياضي ليؤكد عزمنا وحرصنا على تقديم حلول اجتماعية مبتكرة وذات أثر مستدام. ما يميز احتفالنا ، أننا نجمع في آن واحد، الدعم المجتمعي المادي، العمل الاجتماعي من خلال المؤسسات غير الربحية، والمسؤولية المجتمعية التي تأتي من القطاع الخاص، وتجتمع هذه الجهود لخدمة فئة مهمة في مجتمع الإمارة، وكل ذلك ضمن جهودنا لتحقيق رؤيتنا نحو مجتمع متعاون.

التزام

من جهتها ثمنت الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، جهود هيئة «معاً» على افتتاح الصالة الرياضية الدامجة، والتي تتماشى مع توجهات استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم في دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجالات كافة، سواء التعليمية، الثقافية، الاجتماعية والوظيفية، وتقديم خدمات متطورة لهم تلبي إمكاناتهم واحتياجاتهم.

ومن جانبه قال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي: تأتي مشاركة مجموعة موانئ أبوظبي في هذه الفعالية في إطار التزامها بدورها الاجتماعي، فنحن نسعى إلى دعم وتعزيز قدرات كل فئات المجتمع الإماراتي ليكون قادراً على العطاء والمساهمة في تحقيق التقدم والازدهار للدولة، وذلك عملاً بتوصيات حكومتنا الرشيدة الرامية إلى الارتقاء بالإمارة وريادتها العالمية في مختلف المجالات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز