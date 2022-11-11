21 من نخبة العدائين في «دبي القابضة سكاي رن»

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي غداً واحداً من أصعب السباقات، عندما ينطلق سباق «دبي القابضة سكاي رن 2022»، ويواصل المشاركون التدريبات على مدار ساعات طويلة، تحضيراً لسباق جري الدرج الرسمي الوحيد في دبي.

سيشارك في أولى البطولات العالمية على الإطلاق لجري الدرج، التابعة للاتحاد الدولي للجري العمودي هذه، 21 رياضياً محترفاً عن فئة عدّائي النخبة، ومن بينهم الأسترالية «سيندي رييد»، البالغة من العمر 40 عاماً، والتي تمتد مسيرتها الرياضية لأكثر من 12 عاماً.

ويقام سباق «دبي القابضة سكاي رن 2022»، بالشراكة مع «الاتحاد الدولي للجري العمودي»، و«مجلس دبي الرياضي»، و«مؤسسة الجليلة»، بالإضافة إلى «جميرا أبراج الإمارات»، التي تستضيف الفعالية، ويعتبر حدثاً رئيساً في «تحدي دبي للياقة»، الذي يتواصل على مدار شهر. وسيضم السباق هذا العام ثلاث فئات للمشاركة، هي: عدّائي النخبة، والمشاركة المفتوحة، والفرق، حيث من الشروط أن يتألف كل فريق من 4 مشاركين. وسيتطلب من المشاركين صعود 52 طابقاً، أي ما يعادل 1334 درجة سلم، وصولاً إلى قمة مبنى برج المكاتب في جميرا أبراج الإمارات، والسباق مفتوح للعدّائين المحترفين والهواة، على حد سواء. وسيعود ريعه بالكامل لصالح «مجلس الأمل»، التابع لمؤسسة الجليلة.

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