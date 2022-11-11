«دبي للإعلام » تنظم «تحدي الجري» على القناة المائية اليوم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم مؤسسة دبي للإعلام في السابعة والنصف صباح اليوم فعالية الجري على القناة المائية ضمن فعاليات النسخة السادسة لـ«تحدي دبي للياقة 2022»

التي تدعو لممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدى 30 يوماً.

وتحظى فعالية الجري بمشاركة كبيرة من قطاع النشر، وتبدأ من مبنى قطاع الصحافة لمسافة 2 كلم، ولمدة 90 دقيقة، في أجواء من المرح والحماسة لتنمية العادات الصحية السليمة والسعي إلى تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، ويسبقها العديد من الأنشطة والحصص الرياضية المجانية الشاملة للموظفين لتنفيذها قبل العمل، إضافة لمعلومات عن الأطعمة والمشروبات الصحية.

تقام الفعالية برعاية فيت بار، ونريتيك فريش، ولايف سموسيس، وإجنتي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز