جلسات تدريب تحضيراً لبطولة العالم للسبارتن

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن، عن إطلاق جلسات تدريب مجانية، لمنح المشاركين لمحة عن المنافسات في بطولة العالم للسبارتن التي تقام في أبوظبي في صحراء الوثبة، من 2 – 4 ديسمبر المقبل، وتجمع نخبة من الرياضيين حول العالم للمنافسة على جوائز نقدية تتخطى 125 ألف دولار أمريكي.

وتنطلق النسخة الثانية من بطولة العالم للسبارتن أبوظبي 2022 بحلة جديدة تتيح لعشاق اللياقة البدنية والرياضيين الهواة خوض السباقات التأهيلية واختبار مهاراتهم على المسارات ذاتها التي تستقطب أبرز الرياضيين في العالم، حيث لا توجد شروط تأهيلية للمشاركة، إذ يمكن لجميع الراغبين من مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية المشاركة في السباق.

وتنطلق الجلسات التدريبية على مدار تسعة أيام في مواقع مختلفة؛ بداية من اليوم في القرية الرياضية 321 بجزيرة الحديريات بأبوظبي ويستمر لثلاثة أيام، لينتقل بعدها إلى مواقع أخرى.

اختبار قدرات

وتتيح الجلسات التدريبية لعشاق بطولة السبارتن واللياقة البدنية اختبار قدراتهم في مواجهة أبرز تحديات وحواجز السبارتن، بما فيها دحرجة الإطارات وسحبها والقفز على الصندوق وتسلق الجدران وغيرها. وإقامة 6 جلسات تدريب مجانية في نادي درع الصحراء، بمعدل جلستين يومياً.

وقال جو دي سينا، المؤسس والرئيس التنفيذي لسبارتن: «نحرص في بطولة العالم للسبارتن في أبوظبي على تقديم أنشطة تناسب جميع عشاق الرياضة. وتتيح البطولة للمشاركين مشاهدة أداء أبرز الرياضيين في سباقات الحواجز واختبار قدراتهم على المسارات نفسها، فضلاً عن فرصة الاستمتاع مع أفراد العائلة والأصدقاء بتجربة متكاملة في عالم السبارتن. ويسرنا إطلاق العرض المتنقل وجلسات التدريب المجانية لاستقطاب مزيد من المشاركين وتقديم لمحة مشوقة حول بطولة السبارتن المرتقبة، مع تسليط الضوء على أهمية اتباع نمط حياة صحي ونشيط».

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