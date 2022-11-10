بن سليم يدين استخدام الإنترنت في الإساءة لرياضة السيارات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) شراكة مع خبراء الذكاء الاصطناعي Arwen.ai، التي ستقوم باستخدام نظامها الأساسي للإشراف على المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الاتحاد على اكتشاف وتقليل المستويات المتنامية من المحتوى غير المرغوب به على قنواته الاجتماعية. وأدان محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، استخدام الإنترنت في الإساءة لأحد في مجتمع رياضة السيارات، ودعا لاتخاذ إجراءات ضد تفشي الإساءة عبر الإنترنت، ولا سيما التعليقات الموجهة إلى متطوعي الاتحاد الدولي للسيارات والمسؤولين والمتنافسين، وقال: بصفتنا الهيئة الحاكمة لرياضة السيارات، فإننا نواجه انتقادات في بعض الأحيان تخص القرارات التي نتخذها في تطبيق اللوائح الفنية والرياضية، ونتوقع ألا يوافق الناس على بعض القرارات، لكننا نتوقع أن تتسم هذه الآراء والتعليقات بالاحترام دائماً، وحق للناس إبداء آرائهم، ونحن من مشجعي حرية التعبير بكل تأكيد، ومع ذلك فإن عدداً متزايداً من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي تحمل مستوى غير مقبول من النقد اللاذع، وهذا ما لا يمكن قبوله.

استهداف

وأضاف: تم استهداف عدد من موظفي الاتحاد الدولي للسيارات بمضايقات ومنشورات على مدى السنوات القليلة الماضية، وهو أمر غير مقبول، وبعضها كان موجهاً إلى متطوعي الاتحاد الدولي للسيارات، بما في ذلك مضيفة الاتحاد الدولي للسيارات سيلفيا بيلوت، التي تعرضت لتهديدات بالقتل. إنه لأمر مؤسف تعرض متطوعة مثل سيلفيا لمثل هذا الأمر، أو أي من حراسنا ومسؤولينا الذين يقدمون وقتهم للسماح لنا بالسباق في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة، بدونهم لن تكون هناك سباقات.

وتابع: استمعنا إلى آراء سائقي الفورمولا 1 خلال جلسات إحاطة السائقين الأخيرة التي أجريت خلال عطلات نهاية الأسبوع لسباق الجائزة الكبرى، وقد أعربوا عن مخاوفهم بشأن هذه القضية، وعن استعدادهم لتقديم الدعم، ونحن ندعو مجتمع رياضة السيارات بأكمله إلى الاتحاد ككيان واحد في هذه المهمة، وأؤكد أنه لا مكان للإساءة في رياضتنا، فتأثيراتها وعواقبها وخيمة على صحتنا العقلية وصحة أحبائنا، لذا سأحرص دوماً على الدفاع عن الموظفين والمسؤولين والمتطوعين.

حملة

وعقّب بن سليم على الشراكة الجديدة مع Arwen.ai، قائلاً: ستعتمد حملتنا على مبادرة «كفى» التي أطلقناها مؤخراً، وعلينا أن نتحد جميعاً لاتخاذ إجراءات ضد الإساءة والمضايقة، كما ينبغي أن نكافح هذه الآفة وتأثيراتها على رياضتنا. وتشكل خبرة Arwen.ai أداة رئيسية داعمة لجهودنا.

وأصدر بن سليم بياناً شديد اللهجة دعا خلاله إلى وضع حد للإساءات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي لا تؤثر على السائقين فحسب، بل طالت موظفي الاتحاد الدولي للسيارات والمشجعين.

مساعدة

وعلّق مات ماكغروري، الرئيس التنفيذي لشركة Arwen AI Ltd، على الشراكة الجديدة قائلاً: تلتزم Arwen.ai بمعالجة قضية استمرار خطاب الإساءة المتصاعد عبر الإنترنت. لا ينبغي أن تتعرض أي منظمة أو أي من موظفيها لسوء المعاملة، التي يمكن أن يكون لها تأثير سيئ على الصعيدين الشخصي والمهني.

وأضاف: فخور بتوسيع علاقاتنا في رياضة السيارات من خلال الشراكة مع الاتحاد الدولي للسيارات، ونتطلع قُدماً لمساعدة الاتحاد في اتخاذ إجراءات إيجابية من خلال إزالة هذه المنشورات عبر قنواتهم الاجتماعية وعدم السماح لهذه السموم النفسية بالتأثير سلباً على المؤسسة ومجتمع رياضة السيارات.

حوارات

وأجرى الاتحاد الدولي للسيارات حوارات مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي والحكومات والهيئات الحاكمة الرياضية بهدف الالتزام بالعمل المشترك، كما سيتم إجراء بحث عبر جامعة الاتحاد الدولي للسيارات للتطرق لموضوع الإساءة الرقمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز