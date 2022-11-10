«دي بي ورلد» تعزز شمولية الغولف في دبي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تهدف بطولة جولة دي بي ورلد، التي تقام فعالياتها خلال الفترة من 15 ولغاية 20 نوفمبر الجاري في عقارات جميرا للغولف، إلى جعل رياضة الغولف أكثر شمولية من خلال توفير مجموعة من الأنشطة التفاعلية المجانية والمناسبة لجميع المستويات.

وتستضيف فعالية سلسلة رولكس الختامية في موسم جولة دي بي ورلد لعام 2022 يوماً مجتمعياً الجمعة المقبل، يشارك فيه طلاب المدارس ولاعبو الغولف من العناصر الشابة في اتحاد الإمارات للغولف ونادي خور دبي وأصحاب الهمم في جولات للتعرف على برامج تعليم الغولف.

وتؤكد بطولة جولة دي بي ورلد التزامها بجعل رياضة الغولف متاحة أمام جميع العناصر الواعدة، والتي ستمثل مستقبل اللعبة من خلال إطلاق برامج مستقبلية للغولف، ما يهدف إلى تعريف المشاركين بالوظائف المتاحة في مجال رياضة الغولف، وتشمل جولة دي بي ورلد زيارة عدد من المدارس في دبي، لتعريف الطلاب على برنامج غولف فيوتشرز والمهن المتاحة في قطاع الغولف.

شرائح المجتمع

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال توم فيليبس، رئيس جولة دي بي ورلد في منطقة الشرق الأوسط: «نؤمن بأن لعبة الغولف هي الرياضة الأكثر شمولية على الإطلاق، ويدرك القائمون على رياضة الغولف مسؤوليتهم في إتاحة الفرصة أمام جميع اللاعبين للمشاركة في هذه الرياضة الممتعة، وركزت الجولة على إتاحة الفرصة أمام أصحاب الهمم للمشاركة من خلال سلسلة جولات الغولف لأصحاب الهمم، مع تخصيص أيام للعائلات والسيدات والأطفال والهواة مجاناً».

شمولية

أكدت جولة دي بي ورلد التزامها بتحويل الغولف إلى رياضة أكثر شمولية من خلال إطلاق سلسلة جولات الغولف لأصحاب الهمم، التي يشارك فيها ثمانية من أشهر لاعبي الغولف من أصحاب الهمم في العالم للمنافسة على لقب البطولة بدبي، وتقام منافسات بطولة الغولف لأصحاب الهمم يومي الجمعة والسبت الموافقين 18 و19 نوفمبر.

6 بطولات

وتضم سلسلة جولات الغولف لأصحاب الهمم ست بطولات، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية هذا الأسبوع خلال فعاليات بطولة جولة دي بي ورلد على ملعب الأرض في عقارات جميرا للغولف، وتقدم الجولة عدة أشكال من الدعم للرابطة الأوروبية للاعبي الغولف من أصحاب الهمم، والرابطة غير ربحية، وهي تابعة لاتحادات الغولف الوطنية المكونة من 34 دولة.

دور أساسي

بدوره، قال توني بينيت، رئيس الرابطة الأوروبية للاعبي الغولف من أصحاب الهمم: «تؤدي سلسلة جولات الغولف لأصحاب الهمم دوراً أساسياً في تعريف أصحاب الهمم الهواة والمحترفين بأهمية رياضة الغولف، بصفتها واحدة من أبرز الرياضات الملائمة للأفراد من ذوي الهمم».

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