منتخب الرجبي إلى سيؤول للمشاركة في سباعيات آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

غادرت فجر أمس بعثة منتخب الإمارات للرجبي متوجهة إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول للمشاركة بالجولة الثانية لسلسة السباعيات برئاسة الدكتور أيمن النعيم عضو مجلس الإدارة.

وتضم البعثة أبولو برليني المدير الفني، وماثيو بيوتنر مساعداً للمدرب، بالإضافة إلى باقي أعضاء الجهازين الفني والطبي والإداري و15 لاعباً على رأسهم اللاعب سعيد المهيري، ويوسف لشكري، وبعض العناصر التي تنطبق عليهم شروط المشاركة مع المنتخبات الوطنية للرجبي.

وتقام البطولة خلال يومي غدٍ وبعد غدٍ وتضم 8 منتخبات آسيوية للرجال هي (الإمارات، الصين، هونغ كونغ، اليابان، ماليزيا، الفلبين، سيرلانكا، كوريا الجنوبية).

والجدير بالذكر أن المنتخب الوطني حقق المركز الرابع بالجولة الأولى للبطولة التي أقيمت بالعاصمة التايلاندية بانكوك خلال شهر أكتوبر الماضي بعد التفوق على منتخبات الصين والفلبين والخسارة من منتخب هونغ كونغ الفائز بكأس النسخة الماضية.

ومن المقرر إقامة الجولة الثالثة والختامية للبطولة بمدينة العين على ملاعب نادي العين للفروسية والرماية والغولف خلال الفترة من 26 – 27 نوفمبر الجاري، حيث يعمل اتحاد الإمارات للرجبي على قدم وساق، وتسابق الزمن من أجل الانتهاء من كل الأمور التنظيمية وظهور البطولة بالوجه الأمثل.

وقد خضع لاعبو المنتخب الوطني بعد العودة مباشرة من الجولة الأولى لتدريبات مكثفة واختبارات بدنية وفنية من أجل الاستعداد للجولة الثانية وقام المدرب بضم بعض العناصر الشابة التي حققت الفوز بكأس آسيا للرجبي تحت 20 سنة للاستعانة بهم للمنتخب الأول.

وحرص أعضاء مجلس الإدارة على الالتقاء باللاعبين من أجل تحفيزهم ودعمهم لتقديم مستويات طيبة خلال البطولة، وحثهم على الظهور المشرف والحرص على السلوك الرياضي، وأكدوا ثقتهم بقدرة اللاعبين على تقديم الأداء المشرّف المتوقع منهم وسط أقوى منتخبات القارة الآسيوية.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب تدريباته فور وصوله مباشرة من أجل التعود على الأجواء قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز