رئيس أوزبكستان يشيد بقيادة العصيمي للقارة الآسيوية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان بقيادة ماجد العصيمي رئيس اللجنةالبارالمبية الآسيوية للحركة البارالمبية الآسيوية والتي حققت في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في دعم " أصحاب الهمم" وتوفير البيئة الرياضية المناسبة لتحقيق الدمج الشامل في المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء فخامة الرئيس الأوزبكي برئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية في العاصمة " طشقند" والتي شهدت تدشين القرية الأولمبية والبارالمبية في فعاليات خاصة.

وألقى العصيمي كلمة أمام فخامة الرئيس الأوزبكي والحضور مؤكدا أن هذا الحدث التاريخي يعد نموذجا مثاليا يحتذى به.

ووجه رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية في كلمته الشكر إلى فخامة الرئيس على دعوته للحضور ودعمه الكبير للحركة الرياضية في أوزبكستان وخاصة رياضة " أصحاب الهمم" مشيدا بالقرار الأوزبكي الخاص بالمساواة بين الرياضيين الأولمبيين والبارالمبيين في كل المجالات والذي كان له الأثر الكبير في ارتفاع عدد الممارسين من " أصحاب الهمم " والذين بلغ عددهم 3 آلاف رياضي مثمنا في هذا الإطار جهود مختار كون رئيس اللجنة البارالمبية الأوزبكية والذي وضع استراتيجية طموحة لنشر الرياضة البارالمبية في أوزبكستان.

كما عبر العصيمي في كلمته عن فخر الرياضيين في أكبر قارات العالم بقرار الحكومة الأوزبكية بأن تستضيف أوزبكستان دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية للشباب 2025 لأول مرة في تاريخ الحركة الرياضية مما يؤكد توجهيات الرئيس الأوزبكي بتحقيق الاندماج الكامل بين أطياف المجتمع في بيئة متساوية.

جدير بالذكر أن مشروع القرية الأولمبية والبارالمبية يضم العديد من المنشآت الرياضية المفتوحة والمغطاة التي تخدم كل الرياضات الأولمبية والبارالمبية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز