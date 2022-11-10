افتتاح أول صالة رياضية مخصصة لأصحاب الهمم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي-البيان

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بحضور سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم؛ افتتحت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً التابعة لدائرة تنمية المجتمع – أبوظبي اليوم الصالة الرياضية "درع الصحراء" المخصصة لأصحاب الهمم والتي تتخذ من ميناء زايد في أبوظبي مقراً لها.

وتقدم هذه الصالة الرياضية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الإمارة نشاطات رياضية حصرية ومتنوعة وباقة من الفعاليات المجتمعية عبر تجربة تفاعلية فريدة لأصحاب الهمم تمكنهم من تطوير مهاراتهم الرياضية والتفاعلية.

ويعتبر مشروع هذه الصالة الرياضية مثال على نجاح الشراكة بين القطاع الحكومية والخاص والثالث المتمثل بفكرة إبداعية مستندة إلى ريادة الأعمال المجتمعية كانت قد حازت على دعم الدورة الأولى من حاضنة معاً الاجتماعية، والتي اختصت بأصحاب الهمم. كما قدمت الهيئة دعمها لهذا المشروع عبر برنامج معاً للمنح، وتصنيفها كشركة ذات هدف اجتماعي.

ويركز المشروع على خدمة أصحاب الهمم وذلك من خلال دمجهم في المجتمع والتركيز على جودة حياتهم من خلال الاهتمام بصحتهم الجسدية والنفسية.

وقالت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة "معاً": "باعتبار أن تمكين أصحاب الهمم واحداً من أبرز الأوليات المجتمعية في أبوظبي التي تقف عليها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، يأتي افتتاح هذا الصرح الرياضي اليوم ليؤكد عزمنا وحرصنا على تقديم حلول اجتماعية مبتكرة وذات أثر مستدام. ما يميز احتفالنا اليوم، أننا نجمع في آن واحد، الدّعم المجتمعي المادّي، العمل الاجتماعي من خلال المؤسّسات الغير ربحيّة،والمسؤوليّة المجتمعيّة التي تأتي من القطاع الخاص . تجتمع هذه الجهود لخدمة فئة مهمّة في مجتمع الإمارة. وكل ذلك ضمن جهودنا لتحقيق رؤيتنا نحو مجتمع متعاون.

وأضافت: "سنواصل العمل في هيئة معاً على دعم المبادرات المبتكرة على اختلافها، خاصة إذا ما قدمت مبادرات وأفكار قادرة على دعم الأولويات الاجتماعية في أبوظبي استناداً إلى وسائل وأدوات جديدة ومبتكرة تجمع الابتكار والعناية المجتمعية كمحاور أساسية لآليات عملها."

من جهتها ثمنت الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، جهود هيئة معاً على افتتاح الصالة الرياضية الدامجة، والتي تتماشى مع توجهات استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم في دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجالات كافة، سواء التعليمية، الثقافية، الاجتماعية والوظيفية، وتقديم خدمات متطورة لهم تلبي إمكاناتهم واحتياجاتهم.

وأضافت، تعتبر المرافق الرياضية من المرافق الخدمية التي ينبغي أن تشمل خدماتها شرائح وفئات المجتمع كافة، بمن فيهم أصحاب الهمم، والتي تتناسب مع قدراتهم بكل سلاسة وأمان، لافتةً إلى أن هذه الخدمات وغيرها من المبادرات تسهم بشكل كبير بدمج أصحاب الهمم في الحياة اليومية وتوفير فرص أكبر لمشاركتهم في الحياة العامة من أجل إسعادهم وتلبية رغباتهم.

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