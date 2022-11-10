رقم عالمي جديد في مونديال الرماية البارالمبية

المصدر: (العين - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق الفريق الفرنسي المكون من تانجوي دي لافروست وماكسين دوبونت وكيفين لوتي، رقماً عالمياً جديداً وفاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بتحقيق 1897 نقطة، في مسابقة 10 أمتار بندقية هوائية، وضعية الواقف مختلط، في بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 والمقامة برعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بملاعب نادي العين للفروسية وللرماية والغولف، بتنظيم من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز