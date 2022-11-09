برعاية أحمد بن محمد ..انطلاق مهرجان دبي للرياضات الرقمية

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، افتتح معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022، في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي وتستمر حتى 20 نوفمبر الجاري.

وتستضيف مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هذه الدورة بالشراكة مع شركة في إس بي إنVSPN ، الرائدة عالمياً في مجال حلول وأنشطة الرياضات الإلكترونية الشاملة، وبرعاية du .

وقال معالي عمر العلماء إن تنظيم القمة الافتتاحية ضمن أعمال الدورة الأولى لمهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022، يؤكد ريادة دولة الإمارات في المجالات التكنولوجية والرقمية، وموقعها مركزاً عالمياً لإطلاق المبادرات المبتكرة وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، ويعكس إيمان القيادة الرشيدة بأهمية تمكين الشباب والمواهب تكنولوجياً ورقمياً، وتشجيعهم على المشاركة في صناعة المستقبل، من خلال توفير البيئة المحفزة والجاذبة لهم لتطوير نموذج رقمي عالمي رائد.

وقال معاليه إن الرقمنة أصبحت جزءاً أساسياً في مختلف مجالات الحياة، وإن تنظيم مهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022، ينسجم مع رسالة دولة الإمارات وتوجهاتها لتشجيع وتحفيز واحتضان القطاعات الناشئة وتعزيز مشاركة رواد الأعمال والموهوبين والمبدعين في مجالاتها المختلفة.

وتجمع القمة الافتتاحية، المنصة الرائدة المخصصة لتعزيز التواصل بين الشركات في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، على مدار يومي 9 و10 نوفمبر الجاري نخبة من أبرز الخبراء والمطورين والمبدعين في القطاع، وتُقام بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ومدينة دبي للإعلام، التابعة لمجموعة تيكوم، الشريك المعرفي للفعالية، حيث سيحظى الحضور بفرصة الاطلاع على أبرز المستجدات والتوجهات لهذا القطاع المتنامي من خلال أكثر من 60 متحدثاً من أبرز الوجوه في قطاع الرياضات الإلكترونية.

وتُسلط القمة الجديدة الضوء على دور دبي في دعم القطاعات الإبداعية، بما فيها الرياضات الإلكترونية، وذلك من خلال تقديم الحوافز للموهوبين والمؤسسات المبتكرة التي تتخذ من الإمارة مقراً لأعمالها. وستبحث القمة أيضاً في مختلف توجهات القطاع، بما فيها التقنيات الناشئة، وألعاب الأجهزة المحمولة، وفرص الاستثمار، وسلوكيات المستهلكين، وتنظيم البطولات، وغيرها من المواضيع المشوقة. وتضم قائمة المتحدثين المتميزة للقمة الافتتاحية مجموعة من أهم مطوري وناشري الألعاب، ومؤسسي منظمات الرياضات الإلكترونية، ومزودي الحلول وغيرهم من المسوّقين وممثلي وسائل الإعلام المتخصصة في الألعاب الإلكترونية.

حضر افتتاح القمة سعادة الدكتور عبد الله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي؛ وعبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، شنفان وانغ، مدير الأعمال العالمية لـ VSPN، وإبراهيم المياحي النعيمي، رئيس اتصالات التسويق في "شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة" du.

ويُعد مهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022، الذي يرحب بالجمهور حتى 20 نوفمبر الجاري، واحداً من أكثر فعاليات الألعاب والرياضات الإلكترونية تشويقاً في منطقة الشرق الأوسط، بما يتماشى مع مكانة دبي العالمية في الابتكار والإبداع. ويجمع المهرجان مشاهير الرياضات الإلكترونية وقادة القطاع والمطورين والمبدعين والفنانين العالميين. وتضم أجندته العديد من الفعاليات والأنشطة المباشرة، بما فيها بطولة ببجي العالمية 2022، و"جيم إكسبو"، و"بوب كون الشرق الأوسط"، والقمة الافتتاحية، والحفل الموسيقي المباشر لمغني الراب ويجز، وغيرها من البطولات الإقليمية، وبطولة "ماينكرافت المدرسية للرياضات الرقمية"، والعديد من العروض المتوزعة في جميع أنحاء المدينة لاستعراض أحدث الألعاب والمنتجات في هذا المجال.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول المهرجان عبر الموقع الإلكتروني www.dubaiesportsfestival.com

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