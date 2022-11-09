الفجيرة جاهزة لـ«مونديال حل مسائل الشطرنج»

المصدر: الفجيرة – البيان

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أكدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لحل مسائل الشطرنج والكونغرس العالمي، والتي تستضيفها الفجيرة، خلال الفترة من 12 حتى 19 الجاري، جاهزيتها التامة لاستضافة الحدث العالمي، وأكد الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة أن إقامة البطولة على أرض الإمارات نقلة نوعية تضاف للرياضة في الدولة بشكل عام، وإمارة الفجيرة بشكل خاص، ويثبت مجدداً أن الفجيرة مدينة رياضية عالمية في مختلف المنافسات، وخاصة الشطرنج، والتي تنوعت فيها الإنجازات بشكل لافت ومميز. جاء ذلك خلال استقباله محمد عبد الله الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وأعضاء المجلس مريم عبد الله المطروشي، والمهندس إبراهيم جلال البلوشي، وجاسم هيكل البلوشي، والمدير التنفيذي محمد عبد الغني، إضافة إلى اللجنة المنظمة للحدث.

وأوضح الشيخ صالح بن محمد الشرقي أن هذه النجاحات ما كانت لتتحقق لولا التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والتي تعكس الاستراتيجية الثاقبة لحكومة الفجيرة في تحقيق رؤيتها المستقبلية، مشيداً بالتجهيزات الجارية لاستقبال الحدث الرياضي العالمي، كما بارك الشيخ صالح بن محمد الشرقي لأسرة شطرنج الفجيرة الإنجازات التي حققها أبناء النادي في بطولة الإمارات الفردية، وغيرها من البطولات، متمنياً لهم المزيد من الإنجازات والنجاحات.

بدوره، أكد الدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أهمية الفعالية والجاهزية القصوى للتنظيم، مسلطاً الضوء على برنامج البطولة والكونغرس، وعلى الأعمال الجارية بخصوص المبنى الجديد للنادي، والذي ينفذ وفق أفضل المقاييس العالمية.

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