شرطة دبي تختتم دوري «الكرامة المجتمعي» للسلة

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث والجنائي في شرطة دبي، بحضور العميد علي المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، رئيس مبادرة الروح الإيجابية، افتتاح «دوري الكرامة المجتمعي» لكرة السلة، الذي ينظمه مركز شرطة الرفاعة ومبادرة الروح الإيجابية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ورعاية مستشفى آدم فيتال، وذلك في مدرسة «أبل إنترناشيونال» بالكرامة.

وثمّن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري جهود الشراكة والتعاون مع مجلس دبي الرياضي وفريق مبادرة الروح الإيجابية، لدعم مبادرة مركز شرطة الرفاعة في تنظيم دوري الكرامة المجتمعي لكرة السلة، والتي تأتي في إطار جهود شرطة دبي لبناء علاقات مجتمعية إيجابية من خلال العمل الاجتماعي والرياضي الهادف، وترسيخ قيم التعاون والتلاحم، ونشر الثقافة الأمنية في الأحياء السكنية.

واتسمت المباراة النهائية بين فريقي جارز وباكينغ بالقوة والسرعة والحماسة، إلى أن حسم فريق جارز النتيجة بـ36 نقطة مقابل 30 نقطة لباكينغ، ليحلق بكأس دوري الكرامة المجتمعي لكرة السلة.

وعقب المباراة النهائية، توّج اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، والعميد علي المنصوري فريق جارز بكأس البطولة، وقلّدا اللاعبين الميداليات الذهبية، في حين حصد فريق باكينغ كأس المركز الثاني والميداليات الفضية.

تأكيد

وهنأ اللواء خليل المنصوري مبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة الرفاعة على نجاح تنظيم الدوري، بمشاركة 8 فرق، مؤكداً أنه امتداد للنجاحات التي حققتها مبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة الرفاعة للتواصل مع قاطني منطقة اختصاص المركز، وسماع ملاحظاتهم والعمل على حلها، وخفض عدد البلاغات الجنائية، وتوثيق العلاقة بين شرطة دبي والأفراد من خلال التواصل والتعاون معاً لبناء مجتمع أكثر أمناً.

كما أشاد بالدوري، لما له من أهمية في ملء أوقات فراغ الشباب بالفعاليات الهادفة في جو رياضي تنافسي، وتوجيههم نحو استثمار طاقاتهم بما يسهم في صقل مواهبهم ومهاراتهم.

بدوره، أكد العقيد علي خلفان المنصوري أن مبادرة الروح الإيجابية نجحت في خفض الظواهر السلبية بنسبة 40 % على مدار خمس سنوات مضت، وتحديداً من عام 2017 وحتى العام الماضي 2021، وتحقيق نسبة رضا عن المبادرة بلغت 96 %.

وأكد أن تنظيم فعاليات الدوري يأتي ترجمة لأهداف مبادرة «الروح الإيجابية» المجتمعية، المتمثلة بالارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي، إلى جانب ترسيخ عدة قيم، منها التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة بوصفها أداة اجتماعية فاعلة لاستثمار أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وهو ما تحرص شرطة دبي على تحقيقه من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها سنوياً.

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