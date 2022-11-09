15 دولة عربية في «الشارقة الثقافي الرياضي»

المصدر: الشارقة - البيان

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برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ينطلق اليوم ملتقى الشارقة الثقافي الرياضي العربي، تحت شعار «ثقافتنا تجمعنا»، وذلك ضمن برنامج حافل، أعده مجلس الشارقة الرياضي، بمناسبة حصول إمارة الشارقة على جائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية لعام 2022، إذ يتزامن مع الملتقى افتتاح النسخة الثانية من دورة كلباء للألعاب الشاطئية، التي تستمر فعالياتها حتى 18 الجاري، كما تقام فعاليات متنوعة تجسد الرسالة الثقافية والمجتمعية للرياضة.

في إطار الاحتفال، تستقبل الشارقة 75 عضواً من 15 دولة عربية، يمثلون رئيس وأعضاء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، وأمناء مجلس الجائزة العربية، وتم إعداد برنامج حافل لهم، على رأسه إقامة الملتقى الثقافي الرياضي العربي، الذي سيشهده قصر الثقافة، الأحد المقبل، ويناقش الأسس العلمية التي تمكن الرياضة من الارتقاء بثقافة الشعوب، وتحقيق التقارب بين الشباب.

وبمناسبة الملتقى وفعالياته، رحب عيسى هلال الحزامي بالضيوف، مؤكداً أن فوز الشارقة بجائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية، تحقق بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي، وقال: «المجلس سيوفر كل ضمانات النجاح للملتقى وفعالياته، لتكون الشارقة نموذجاً يحتذى به في الدورات المقبلة للجائزة»، متقدماً بالشكر لوفد الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، ومجلس أمناء الجائزة، على الثقة الكبيرة باختيار الإمارة للجائزة الكبيرة، وزيارة الشارقة مجدداً، بعد التنسيق مسبقاً خلال فترة سابقة على أجندة الفعاليات الاحتفالية التي ستشهدها الإمارة خلال الفترة الزمنية المحددة، ما يعكس تميز الإمارة الدائم، وحرصها على حفاوة استقبال ضيوفها.

وبدوره، أشار محمد علي بن حماد مدير إدارة الاتصال الحكومي بالمجلس، إلى أن برنامج الملتقى تم اعتماده بالتنسيق مع وفد الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، خلال زيارته للشارقة في شهر يوليو الماضي، وروعي فيه أن يجمع بين الفعاليات الرياضية والثقافية والمجتمعية، حيث سيتم تنظيم عمل زيارات إلى معرض الشارقة الدولي للكتاب، بجانب زيارة مؤسسة ربع قرن، التي تعنى بصناعة القادة والمبتكرين، والتعرف إلى أنشطتها منذ إطلاقها في عام 2016، كما ستتم زيارة بيت الحكمة، الذي تم تدشينه احتفاء بحصول الشارقة على جائزة العاصمة العالمية للكتاب 2019، ويعتبر واجهة أدبية، تجسد قيمة الكتاب، بجانب ذلك، ستكون هناك زيارة من الوفد إلى متحف الحضارة الإسلامية، الذي افتتح لأول مرة قبل 26 عاماً، بالشارقة، وأعيد افتتاحه بعام 2008، حيث سيقوم الوفد بجولة في أرجاء المتحف، بجانب زيارة مجمع القرآن الكريم، الذي يمثل منارة علمية وثقافية تعنى بخدمة القرآن الكريم، وأضاف بن حماد: تم الترتيب للقيام بجولة في معالم مدينة خورفكان، وتشمل سد الرفيصة، وجولة في جامعة خورفكان، التي تمثل صرحاً علمياً بالإمارة، وكذلك زيارة المسرح الروماني «مدرج خورفكان»، الذي يمثل أحد المعالم الرائعة في مدينة خورفكان، بحيث يستمتع الوفد بجولة مميزة في أرجاء الإمارة، ما بين مؤسساتها العلمية والثقافية والتراثية والحضرية، ضمن برنامج الزيارة العام للإمارة.

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