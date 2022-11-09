الطنيجي عضواً بلجنة التطوير في «دولي الطب الرياضي»

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تم اختيار الدكتور هاشل الطنيجي رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية عضواً في لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للطب الرياضي، وذلك على هامش فعاليات النسخة 37 للمؤتمر الدولي للطب الرياضي التي عقدت في المكسيك أخيراً.

وتأتي تسمية الدكتور هاشل الطنيجي عضواً في لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للطب الرياضي لتستكمل الدولة إنجازاتها خلال المؤتمر الدولي للطب الرياضي الأخير، والذي شهد إعلان فوز دبي باستضافة النسخة الـ 38 من المؤتمر عام 2024، بمشاركة العديد من لجان الطب الرياضي من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى حضور نخبة من المنتسبين لمجال الطب الرياضي سواء من جراحي العظام أم المعالجين الطبيعيين أم أخصائيي التغذية أم أخصائيي العلاج الوظيفي والطب النفسي.

وأعرب الدكتور هاشل الطنيجي عن سعادته بهذا النجاح الذي لم يكن ليتحقق لولا المكانة المميزة التي تحظى بها الإمارات في جميع المجالات ومنها القطاع الطبي، وذلك بفضل ما تمتلكه الإمارات من إمكانات استثنائية رسخت سمعتها كإحدى الوجهات المعروفة عالمياً والمفضلة لإقامة الفعاليات واستضافة الأحداث المهمة في أجندة المنظمات والمؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن العمل قد بدأ بمجرد الإعلان عن فوز دبي باستضافة فعاليات النسخة الـ 38 من الحدث الرياضي الطبي العالمي الذي شهد تنافساً قوياً من جميع الدول المتقدمة للاستضافة ومنها كرواتيا وتشيلي، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مستمرة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي للوقوف على جميع الجوانب المستهدفة من إدارة المؤتمر الدولي، لضمان تقديم نسخة مميزة تليق بحجم وسمعة ومكانة دولة الإمارات.

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