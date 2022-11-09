العرياني يتأهل لـ«بارالمبية باريس» برقم عالمي جديد

المصدر: العين - البيان

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تأهل بطلنا الأولمبي عبدالله سلطان العرياني للمشاركة في دورة باريس البارلمبية 2024 بعد فوزه بالميدالية الذهبية وتحقيق رقم عالمي جديد برصيد 1179 نقطة، في مسابقة 50 متراً بندقية ساكتون (ناري) ثلاثة أوضاع، للرجال فردياً وفرقاً، في بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 والمقامة برعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بملاعب نادي العين للفروسية وللرماية والغولف حتى 18 نوفمبر بتنظيم من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وبالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية.

وأعرب محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية عن سعادته بهذا الإنجاز وقال: «عبدالله سلطان العرياني من الأبطال البارالمبيين الذين لهم بصمة واضحة في مختلف المحافل الدولية والبارالمبية»، وأضاف إن «إنجازات العرياني تتحدث عن نفسها»، مشيراً إلى أن «هذا الإنجاز في حد ذاته يثبت ويؤكد النجاح المستمر الذي حققته رياضة أصحاب الهمم في الدولة، والذي لم يكن ليتم لولا الدعم الكبير والمستمر من قيادتنا الرشيدة».

طلب تعاون

من ناحية أخرى، تلقت اللجنة العليا المنظمة للبطولة طلباً من الوفد الكوري الجنوبي المشارك في المنافسات بشأن رغبته في التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في منافسات بطولة كأس العام للرماية البارالمبية التي تقام العام المقبل في كوريا الجنوبية، وتقدم الوفد الكوري بالطلب في اجتماع مع عبدالله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 بمدينة العين، من أجل أن تقدم المؤسسة خبراتها التنظيمية والإدارية والفنية للجنة المنظمة الكورية الجنوبية.

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